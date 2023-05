Le Barça avance dans le dossier João Cancelo

La suite après cette publicité

Actuellement prêté au Bayern Munich où ses performances sont satisfaisantes (20 matches, 1 but et 6 offrandes), João Cancelo (28 ans) ne devrait pas rester en Bavière. Alors qu’il est prêté par Manchester City, son option d’achat de 70 millions d’euros est estimée trop élevée par la formation allemande. Selon Sport, le FC Barcelone entend profiter de la situation pour renforcer le flanc droit de sa défense la saison prochaine. Le dossier a déjà débuté et l’agent du joueur, Jorge Mendes, serait prêt à travailler l’option d’un prêt avec les Catalans.

Néanmoins, cela ne sera pas évident car Manchester City aimerait davantage vendre le joueur, estimé à 50 millions d’euros pour la formation anglaise. Un prix attractif pour un joueur de sa qualité, mais qui freine les Blaugranas. Ancien joueur de Valence, João Cancelo ne serait pas contre un retour en Liga et le Real Madrid a aussi sondé cette option sans pour autant aller plus loin. Le FC Barcelone entend jouer la montre qui pourrait lui permettre de négocier plus facilement un prêt avec les Sky Blues.

