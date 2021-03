PSG-FC Barcelone | Streaming : comment regarder le match en direct

Le PSG a rendez-vous avec son histoire ce mercredi au Parc des Princes. C’est dans ces moments difficiles que l’on reconnaît les grandes équipes, dans leur capacité à briller face des formations de classe mondiale. À ce petit jeu, le PSG est clairement attendu au tournant et ce malgré sa large victoire obtenue au Camp Nou 4-1 au moins de février en 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions. Le douloureux souvenir du PSG-Manchester United perdu 3-1 alors que les Parisiens avaient gagné 2-0 à Old Trafford est encore dans toutes les têtes.

Reste que cet affrontement entre deux places fortes du football européen qui ont appris à se détester au fil des années, encore plus depuis la Remondata de 2017 et le feuilleton mercato de Neymar, est forcément très attendu. Ce choc c’est aussi l’affrontement entre les stars des deux équipes. D’un côté, le trio Mbappé-Verratti-Di Maria et de l’autre le trio Griezmann-Messi-Dembelé. Et pour cette rencontre retour des 1/8e de finale de la Ligue des Champions, le club francilien devra toujours faire sans Neymar qui a longtemps espéré tenir sa place au Parc des Princes.

Néanmoins, le champion de France en titre a prouvé au match aller qu’il pouvait faire sans sa star brésilienne. Kylian Mbappé, auteur d’un triplé en Catalogne, sera encore l’arme fatale parisienne devant la formation de Lionel Messi, buteur au match aller et qui voudra briller face à sa peut-être future équipe et dans son futur jardin du Parc. Ce sera aussi un premier test dans l’enceinte francilienne pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin nommé pour succéder à Thomas Tuchel, qui avait su parvenir jusqu'en finale la saison passée. Pochettino saura-t-il prendre les bonnes décisions dans une situation favorable mais dangereuse ? Côté Barça, outre Messi, on surveillera avec attention les performances des deux Français du secteur offensif, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Ronald Koeman devra malgré tout faire sans Gerard Piqué, son pilier de la défense. Le roc défensif espagnol a rechuté la semaine dernière et son absence pourrait couter cher aux Blaugrana, désormais présidés par Joan Laporta, encore traumatisés par l’attaquant champion du monde 2018. Une chose est sûre, c'est un grand match qui est attendu ce soir au Parc des Princes.

Regarder le match de foot PSG-FC Barcelone en streaming

Et comme vous en avez désormais pris l'habitude depuis plusieurs mois, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, la chaine Telefoot ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. Depuis l’arrêt de la chaine de Mediapro, il faudra donc suivre la rencontre opposant le PSG au Barça sur RMC Sport 1 ce mercredi soir à 21h. Suspense et spectacle garantis sur le pré pour cette rencontre déterminante quant à l'avenir de la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi dans la coupe aux grandes oreilles.

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre des 1/8e de finale aller de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, la chaîne de télévision qui appartient au groupe Altice peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-espagnol ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Votre abonnement sera actif immédiatement, de quoi profiter à la dernière minute de cette soirée foot ou alors du multiplexe Champions League avec l'autre confrontation Liverpool vs Leipzig.

Comment regarder le streaming PSG-Barça ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce FC Barcelone vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de gala installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un Wifi top niveau ou une connexion 4G efficace. Un choc intéressant qui sera arbitré par l’expérimenté Anthony Taylor. L'arbitre anglais de 42 ans est un habitué de la Ligue des Champions et a croisé le club parisien à plusieurs reprises, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il porte toujours bonheur à Paris. En 2015 déjà, il avait dirigé PSG-Shakhtar (2-0). Plus récemment, c'est lui qui dirigeait le match PSG-Dortmund (2-0) en huitième de finale retour de la C1 en mars 2020. Et lors du Final 8 à Lisbonne c'est lui qui était au sifflet lors de la victoire parisienne en 1/4 de finale face à l'Atalanta (2-1).

