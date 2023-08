Liga : la première sulfureuse du FC Barcelone

Samedi soir, le Real Madrid est venu à bout de l’Athletic sur le score de 2-0. Une rencontre plutôt tranquille pour les Merengues, sans fait de match particulièrement polémique ni remarqué, si ce n’est la triste blessure Éder Militão. En revanche, le FC Barcelone a lui connu une entrée en matière pour le moins animée sur la pelouse de Getafe dimanche. Un match nul 0-0, marqué par plusieurs polémiques arbitrales. Raphinha a ainsi été expulsé en fin de première période, sur un coup de coude infligé à Gaston, le défenseur des Azulones. Indiscutable tant le geste du Brésilien était dur, mais pour beaucoup d’observateurs barcelonais, ce n’était qu’une juste réponse au jeu très rude du club de la banlieue madrilène.

Si Jaime Mata a à son tour écopé d’un carton rouge par la suite, laissant les deux équipes à 10 contre 10, le match a été marqué par ce jeu assez dur et parfois à la limite de l’écurie dirigée par le sulfureux Pepe Bordalas. Xavi a d’ailleurs également écopé d’un carton rouge à cause d’une attitude assez agressive envers le quatrième arbitre. En toute fin de rencontre, au bout du temps additionnel, nouvelle action litigieuse avec un possible penalty d’Iglesias sur Ronald Araujo, finalement pas sifflé car l’arbitre a estimé qu’il y avait une main de Gavi juste avant. Une action qui a fait polémique, tant sur les réseaux sociaux qu’en conférence de presse.

Xavi l’avait mauvaise

« Je ne vois aucune main nulle part. S’il n’y a pas de main claire, ne sifflez pas, c’est ce qu’ils nous ont dit. L’arbitre a inventé la main. C’est comme ça. Si nous vendons le produit LaLiga et que nous avons cela, cela n’aide personne… C’est une accumulation de choses, ils les laissent jouer, ils sifflent contre nous… (…) C’est normal que les gens ne veulent plus regarder de football. Le produit d’aujourd’hui est une honte », a lancé un Xavi excédé par l’arbitrage et par le style de jeu de Getafe.

« La grandeur du football est ainsi faite qu’une petite équipe est capable de prendre un point à Barcelone. Je ne suis pas d’accord avec lui et c’est manifestement une façon de justifier le fait qu’ils n’ont pas obtenu les trois points avec une grande équipe, avec des joueurs incroyables. Ils nous ont donné beaucoup plus de cartons. Je ne pense pas que cela nous ait profité. Le match le plus agressif a été joué par Barcelone et je n’ai rien à ajouter. C’est une façon de camoufler le bon jeu de mes joueurs. Il ne me viendrait pas à l’idée de justifier une défaite ou un match nul par le jeu de l’adversaire », répondait ensuite Bordalas. Quoi qu’il en soit, le Barça ne démarre pas sa saison de la meilleure des manières…