OM : les au revoir larmoyants de Dimitri Payet

10h du matin. Le service de presse annonce une conférence de presse de Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille était encore ce jeudi soir en Allemagne, là où l’OM est en stage. L’Espagnol a rallié la cité phocéenne par avion ce vendredi matin. Une annonce était donc à prévoir.

Mais c’était une journée par comme les autres. En entrant dans l’Orange Vélodrome, par l’habituelle porte 19, on était invité à rejoindre la salle de presse par le parking des joueurs visiteurs. Pour cause, le rappeur SCH donne un concert dans l’enceinte ce samedi et son équipe de production occupait la salle plus habituée aux zones mixtes d’après match.

L’invité surprise

En croisant un membre du service communication du club, on nous a teasé un petit peu. On aura droit à Pablo Longoria donc et à un invité surprise. Les questions ne pourront être posées qu’à cette fameuse surprise.

14h et quelques, Dimitri Payet pénétrait, avec son président, dans la salle de presse. Le meneur de jeu avait passé une année très compliquée sous Igor Tudor et ça n’allait être guère mieux avec Marcelino. Il n’avait pas été invité au stage, officiellement pour raison personnelle, mais il s’est entraîné seul ce jeudi puis a rejoint le groupe des lofteurs (Lirola, Amavi, Ben Seghir et De la Fuente).

« Ce n’était pas prévu de mon côté »

Pablo Longoria, visiblement touché, a annoncé la fin de l’aventure avec son capitaine. Ensuite, le Réunionnais a tenté de prendre la parole. Mais que ce fut compliqué ! Il a dit deux mots avant de fondre en larmes. « J’aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d’une saison difficile avec peu de temps de jeu… ça va être dur. Je veux jouer, retrouver du plaisir ».

« Comme l’a dit le président, on a toujours eu une relation franche et sincère. À la reprise de l’entraînement, on a parlé. Il m’a fait part de son honnêteté. Ce n’est pas simple à digérer, ça a le mérite d’être honnête. Ce n’est pas ce qui était prévu de mon côté, j’ai mis un peu de temps à réfléchir, à essayer de trouver la meilleure solution. Le mieux c’est d’accepter, même si c’est dur. On s’est posé autour d’une table, on a discuté. On a avancé sur beaucoup de points. Le club m’a demandé si je voulais intégrer le club aujourd’hui, mais j’ai encore du plaisir à donner à certaines personnes », a ainsi tenté de poursuivre Payet.

Ce n’est pas fini entre Payet et l’OM

Les relations entre Payet et ses entraîneurs ont parfois été compliquées, mais il ne ressent pas de colère alors qu’il sait déjà qu’il reviendra en tant que dirigeant dans quelques années. « Je n’ai pas de colère. Je l’aurais mal pris si on n’avait pas été correct. Je ne peux pas enlever ça au club. C’est le football. Je sais qu’avec les années qui passent on a tendance à moins jouer. Il faut respecter leur décision. Je leur souhaite le meilleur pour cette saison. Je serai leur premier supporter ».

Alors que les questions étaient terminées, il a tenu à faire passer un message et présenter ses excuses : « un dernier mot pour m’excuser par rapport à mes coéquipiers et tous les messages que j’ai reçu. Je n’ai répondu à personne parce que je ne pouvais pas parler. C’est pour ça que j’ai dit que je voulais prendre du temps avec ma famille pour digérer ça. Je veux m’excuser pour ça. Je profiterai des prochains jours pour m’exprimer et faire un message aux personnes. Après dix ans dans un club, je vais prendre le temps de bien faire les choses, de n’oublier personne. Je veux remercier tous ceux qui ont été là, mes coéquipiers, mes présidents, mes entraîneurs et surtout tous ceux qui ont pu me côtoyer, qui ont été là qui ont fait que je sois toujours là, toujours en forme. Ma famille aussi, les supporters. Je m’exprimerai mieux, merci à eux ».

Dimitri Payet et Pablo Longoria se sont ensuite suivis dans les entrailles du Vélodrome, bientôt rejoint par Pedro Iriondo et Maxime Quinart, le chef de cabinet du directoire. Le président de l’OM, qui tirait sur sa cigarette dans le parking des joueurs visiteurs, avait l’air hagard, ne pipait d’ailleurs pas un mot. Après une multitude de serrages de main plutôt chaleureux, Dimitri Payet s’en est allé, dans sa voiture pour retrouver les siens. Il l’a dit, il veut continuer et il se murmure que Rennes serait intéressé, tout comme des clubs saoudiens et turcs. C’était triste. Émouvant. Mais ce n’est pas un adieu, seulement un « à bientôt ».