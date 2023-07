Dimitri Payet quitte l’Olympique de Marseille

La suite après cette publicité

Il se tramait quelque chose de spécial à Marseille depuis quelques heures. Le club a annoncé au dernier moment une conférence de presse organisée ce vendredi. Pablo Longoria et Dimitri Payet se sont présentés ensemble pour annoncer le départ du milieu offensif du club, comme les rumeurs de ces dernières heures le faisaient pressentir. C’est le président marseillais qui a pris la parole en premier pour officialiser la nouvelle, la voix tremblante et la mine pas vraiment réjouie.

«Ce n’est pas un moment facile. On a décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble avec notre capitaine, envoie d’emblée l’Espagnol. Ça a été beaucoup de semaine, de réflexions, de discussions. Dimitri et moi, on a eu une discussion avant le début de saison pour analyser comment cette saison allait se passer. On a communiqué et c’est une décision purement sportive de se séparer. (…) Il est une partie très importante de l’histoire de ce club, tu as inspiré une génération de supporters de l’OM. (…) Je tiens à te remercier publiquement de tous ces moments partagés ensemble. »

À lire

Vidéo : le départ de Dimitri Payet de l’OM choque Twitter

Fin immédiate de son contrat

Alors qu’il lui restait encore une année de contrat avec les Phocéens, Payet s’en va et ne portera plus le maillot olympien. Devenu un remplaçant de luxe, qui jouait de moins en moins avec le temps sous Igor Tudor, le Réunionnais ne supportait probablement plus cette situation, alors qu’il restait le capitaine officiel de l’équipe première. Il s’est d’ailleurs excusé auprès de ses coéquipiers pour leur faire faux bond à l’heure où cette nouvelle saison commence.

La suite après cette publicité

Pour autant, celui qui a expliqué poursuivre sa carrière encore quelque temps, restera proche de l’OM. Un jubilé est d’ailleurs prévu dans les semaines à venir et Pablo Longoria lui a bien signifié qu’il pensera à lui dans le futur. «Ce n’est pas un au revoir, mais un à bientôt. Les portes du club sont grandes ouvertes», précise le président. À 36 ans, reste désormais à savoir où le milieu offensif va pouvoir rebondir. Encore en jambes il y a un an et demi avec Jorge Sampaoli, le désormais ex-Marseillais veut toujours croire en ses capacités.