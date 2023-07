Ça se tend sérieusement entre Dimitri Payet et l’OM

La suite après cette publicité

Quand sonne l’heure du marché des transferts, Pablo Longoria enfile son plus beau costume. Ce n’est pas celui de président de l’Olympique de Marseille, mais celui de spécialiste du mercato. Et l’Espagnol, épaulé par ses équipes, a déjà réalisé plusieurs coups cet été. En effet, il a bouclé les arrivées de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi. Pierre-Emerick Aubameyang va être le prochain à signer alors que Ruben Blanco devrait aussi arriver. Des recrues de choix pour Marseille, qui a confié les clés de l’équipe à Marcelino après le départ d’Igor Tudor.

Tout cela a de quoi réjouir l’OM et ses supporters. Mais Frank McCourt attend surtout des ventes. Pour cela, il compte sur son président. Pour le moment, cela ne va pas aussi vite qu’espéré. Il faut dire qu’avec la Ligue des Champions en ligne de mire, la priorité est surtout d’avoir une équipe compétitive très rapidement. Une formation au sein de laquelle Dimitri Payet (36 ans) espérait se faire une place après une année compliquée sous les ordres de Tudor. Mais le Français risque de déchanter.

À lire

L’Atlético de Madrid privilégie un prêt de Thomas Lemar

L’OM espère toujours un départ

Lundi, l’OM a annoncé qu’il n’était pas du voyage en Allemagne afin de participer au stade de pré-saison. Le club a expliqué qu’il était absent en raison de problèmes personnels. Mais la réalité serait un poil différente. C’est en tout cas ce qu’assure L’Équipe ce vendredi. Le quotidien sportif écrit que «Derrière les « raisons personnelles » mises en avant, un déclassement sportif semble s’accélérer, selon plusieurs sources.» L’OM tenterait donc de pousser son joueur vers la sortie.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas une surprise, puisque cela fait plusieurs mois qu’on entend dire que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome veulent se débarrasser de Payet. Le contrat à vie offert à l’époque par Jacques-Henri Eyraud n’est pas du goût de la nouvelle direction, qui ne désespère pas de le voir partir à un an de la fin de son bail. Hier, l’ancien joueur du LOSC s’est entraîné seul, lui qui pourrait bien intégrer le loft marseillais selon L’Équipe. Malgré des intérêts venus de Turquie et d’Arabie saoudite, Dimitri Payet fait de la résistance et veut rester. Une épine dans le pied de Pablo Longoria et l’OM.