Santi Cazorla prolonge l’aventure avec le Real Oviedo

Le Real Oviedo a frôlé l’exploit. En ballottage favorable après sa courte victoire à l’aller (1-0), le club asturien a mordu la poussière lors de la manche retour face à l’Espanyol Barcelone (0-2). Conséquence, la formation espagnole évoluera encore en deuxième division l’an prochain. Mais pas de quoi refroidir Santi Cazorla qui a décidé de prolonger le plaisir d’une saison supplémentaire avec son club d’enfance.

«Le Real Oviedo et Santi Cazorla ont conclu un accord selon lequel le joueur de Llanera continuera à porter les couleurs du Real Oviedo la saison prochaine. Démontrant son engagement indéfectible envers l’entité depuis la capitale de la Principauté, Santi Cazorla s’engage dans la continuité d’un projet dans lequel il a atterri l’été dernier, en faisant clairement son Oviedismo et sa volonté de rendre encore plus grande l’équipe qui l’a vu évoluer en tant que footballeur, et qui, lors de la campagne récemment terminée, a presque réussi à atteindre la première division», peut-on lire au sein d’un communiqué officiel du club asturien.