Nice : ça se bouscule pour Issiaga Camara

Il y a des joueurs qui connaissent une trajectoire rectiligne et d’autres dont le parcours est plus sinueux. Pour Issiaga Camara, il a fallu une sacrée dose d’abnégation et beaucoup de courage pour parvenir à là où il est en est aujourd’hui, c’est-à-dire dans la rotation de Franck Haise à l’OGC Nice. Arrivé en France à 12 ans, il a débarqué à Nice courant 2023 et sous l’impulsion du directeur du centre de formation de l’époque, il a finalement signé pro après avoir réglé sa situation administrative. En constante progression au sein du groupe pro en compagnie des Youssouf, Ndombelé ou Boudaoui, l’international olympique guinéen monte en puissance.

Et pour parler de ses qualités, c’est Kaba Diawara, le sélectionneur guinéen qui en parle le mieux. «Dix minutes m’ont suffi pour tomber raide dingue de ce joueur. C’est un gars qui ne lâche rien, seul ou à deux devant la défense. Tacler, relancer, se projeter, attaquer, utiliser sa grosse frappe de balle, il fait tout avec coeur. C’est un petit N’Golo Kanté.» Un joueur qui plaît beaucoup à Franck Haise qui n’a pas hésité à le titulariser en Ligue Europa à trois reprises. Avec 7 apparitions avec le club azuréen, les débuts sont prometteurs pour le jeune milieu de terrain sous contrat avec le Gym jusqu’en juin 2027. Néanmoins, que ce soit de la part du club que de la part des représentants du joueur (Abdallah Raouti et Damien Marchetti, représentants de la team Scuderia), un prêt est clairement envisagé. Selon nos informations, plusieurs clubs sont intéressés. Pau, Laval et Ajaccio en Ligue 2, de même que La Louvière en Belgique et Lausanne Sport en Suisse.