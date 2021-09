EdF : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Le sélectionneur national Didier Deschamps avait le sourire après le match plein de son équipe face à la Finlande (2-0, doublé de Griezmann). Au micro de TF1, le sélectionneur national a dit sa satisfaction.

La suite après cette publicité

« Je fais ce que je pense être bien pour eux (les joueurs, ndlr) et l'intérêt de l'équipe de France. Même si on n'a pas tout fait bien, aujourd'hui il y avait plus de détermination et la qualité technique est là, avec un peu de confiance retrouvée. C'est plus proche du standing qui doit être le nôtre. Ca ne m'empêche pas de faire débuter des joueurs. C'est un résultat très important pour nous ce soir. Le boulot sera à finir au mois de novembre ».