Ronaldo salue les progrès de Vinicius Jr

À la retraite depuis plus de 10 ans maintenant, Ronaldo ne s’est jamais éloigné des terrains pour autant. Ces dernières années, le Brésilien agit surtout en coulisses, lui qui détient le Real Valladolid et Cruzeiro dans son pays natal. Toujours à l’affut de l’actualité, l’ancien Ballon d’or 1997 et 2002 s’est exprimé au sujet de l’ascension fulgurante de Vinicius Jr. Véritable révélation depuis 2 ans maintenant, l’ailier gauche du Real Madrid s’est imposé parmi les tous meilleurs joueurs au monde. Forcément, sa progression ne passe pas inaperçue pour Ronaldo.

Lors d’un entretien pour le podcast de "Mano a Mano", R9 a été franc : «Vini ne s’est pas bien entraîné à Flamengo. Il ne savait pas contrôler le ballon, surtout avec son pied gauche, ils ne l’ont pas bien préparé sur le rapport espace-temps sur le terrain ou sur les bases techniques. Ça n’a fait que s’améliorer quand il est parti. Depuis de nombreuses années, les jeunes et belles promesses sorties du Brésil n’ont réussi à s’imposer à l’international que grâce à leur talent. Très souvent, les garçons sont 'brutes’. Un cas frappant est celui de Vinicius. Il s’est beaucoup amélioré avec des programmes de formation, une méthodologie professionnelle et l’aide de grands professionnels. Il a changé de façon exponentielle au cours des deux dernières années au Real Madrid. Vinicius est le joueur le plus décisif du football mondial en ce moment.» Un regard aussi dur sur la formation brésilienne que juste au sujet d’un des jeunes ayant le plus évolué au cours de ces dernières années. À l’avenir, Vinicius Jr pourrait très bien être le prochain joueur issu du Brésil à décrocher le Ballon d’or, le dernier étant Kaka en 2007.

