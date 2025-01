LdC : le but du 3-2 pour le PSG signé João Neves

Quel match ! Obligé de l’emporter pour espérer se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a sorti le grand jeu face à Manchester City. Alors qu’ils étaient menés 2-0 en début de deuxième période, les hommes de Luis Enrique ont su revenir à égalité grâce à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Et les Franciliens ne se sont pas arrêtés là. Sur un coup franc de Vitinha, João Neves était bien placé, seul au second poteau, pour placer une tête fatale à Ederson. Un coup de casque qui permet au PSG de renverser la situation et de mener 3-2.