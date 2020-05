Jean-Michel Aulas règle ses comptes avec Jacques-Henri Eyraud

La semaine dernière a été pour le moins agitée dans le football français, à tel point qu'on a été au bord de l'implosion. Les tensions entre la Ligue et les diffuseurs, la question d'un prêt commun et forcément, la décision de la LFP pour établir le classement final de la compétition ont beaucoup fait parler en coulisses, à tel point que les frictions entre les acteurs du football hexagonal se sont multipliées. Plusieurs dirigeants et entraîneurs n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement de façon publique, à l'image de Jean-Michel Aulas forcément, mais aussi du président amiénois Bernard Joannin et de son entraîneur Lukas Elsner.

Et selon les diverses informations publiées dans la presse, c'est surtout entre le président de l'OL et son homologue marseillais, Jacques-Henri Eyraud, que ça a chauffé. Depuis des mois déjà, le premier n'hésite pas à évoquer les finances sensibles du club phocéen, et le ton serait monté lors d'une réunion du conseil d'administration de la ligue. « Le ton est monté, car Jacques-Henri Eyraud prétendait que je monopolisais la parole dans un conseil où j’étais invité ! », a expliqué le Lyonnais sur les réseaux par la suite. Et dans un entretien accordé au quotidien l'Equipe ce lundi, l'homme d'affaires rhodanien est revenu sur cette altercation.

« Quand on attaque ma dignité et mes qualités humaines, je réplique »

« Il n'y a pas eu d'insultes au CA avec Eyraud comme l'a dit Raymond Domenech. Il (Eyraud) a fait un pamphlet dans le JDD gravissime qui fera l'objet d'une plainte en diffamation. Quand on attaque ma dignité et mes qualités humaines, je réplique. Mais au-delà de ça, l'OM a fait une bonne saison. Parfois, quand on ne joue pas en Europe, on peut se consacrer au Championnat... Sinon, pourquoi j'en voudrais à l'OM sur cette décision d'arrêter le championnat ? J'imagine que ce n'est pas l'OM qui a décidé ça », a-t-il ainsi lancé.

Jean-Michel Aulas va donc poursuivre Jacques-Henri Eyraud en justice. On rappelle que dans l'article du JDD en question, datant de la mi-mars, le président phocéen avait évoqué de « l’égoïsme » et de de « l’obscénité » de la part de son collègue lyonnais, après la proposition de saison blanche du premier nommé. Bonne ambiance entre les dirigeants de deux des clubs les plus importants de notre championnat...