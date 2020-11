LOSC : Galtier a peut-être trouvé la solution à la disette de Jonathan David

Évoluer en Ligue 1 n'est parfois pas chose facile, et Jonathan David semble l'avoir remarqué. N'ayant inscrit aucun but officiel depuis son arrivée à Lille cet été, l'ancien attaquant de la Gantoise peine à trouver ses marques au sein de l'effectif de Christophe Galtier. Malgré ce manque de réussite devant le but, son entraîneur semble lui faire pleinement confiance. D'autant plus que l'avant-centre canadien de 20 ans a selon les dires de l'ancien coach stéphanois enfin trouvé le chemin des filets, à l'entraînement.

«On a fait un onze contre onze, dans une organisation différente sur le terrain, j'avais besoin de ça. Ce n'était pas un onze contre onze classique sur tout le terrain. Il a marqué deux beaux buts. En face c'était Hervé Koffi. Sur l'un des buts, on a crié « Attention Hervé », pour éviter un contact. C'était un match d’entraînement, c'était rythmé, engagé, je cherchais ça, on avait donné un espace aux joueurs mais pas tout le terrain. Des associations, avec pour la première fois David et Bamba dans un 4-4-2, et il y a eu des choses très intéressantes dans cette association-là. Jonathan travaille bien, il est là, bien physiquement, il a le sourire. Il l'aura encore plus le jour où il marquera et l'équipe gagnera. Il a profité de la coupure pour travailler, plus travailler que les autres et trouver encore plus de repères par rapport au but», a ainsi confié le tacticien du LOSC en conférence de presse ce vendredi.