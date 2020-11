Le plan du Real Madrid pour Sergio Ramos, la folle envie d'Andrea Pirlo avec ses stars

La suite après cette publicité

La proposition du Real Madrid pour prolonger Sergio Ramos

En Espagne Luis Suarez a accordé une longue interview au quotidien AS ce matin. L'attaquant de l'Atlético de Madrid, arrivé cet été, se confie largement et affiche ses ambitions avec les Colchoneros. « Je suis encore bon », clame le buteur. Dans cet entretien, il évoque également la pépite portugaise João Félix, qu'il voit accomplir de grandes choses mais aussi la situation de son ancien coéquipier au Barça, Lionel Messi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur la couverture du quotidien madrilène, c'est l'avenir de Sergio Ramos ! Sous contrat jusqu'en juin 2021, le défenseur du Real Madrid n'a pas encore prolongé. Et comme l'indique AS, les Merengues ont un plan pour leur capitaine de 34 ans. En effet, la Casa Blanca veut conserver son joueur au-delà de son bail actuel et va lui offrir un contrat de deux ans supplémentaires, sans revalorisation salariale, lui qui émarge déjà à presque 14 M€ par an au Real !

L'idée de Pirlo pour l'attaque de la Juve

En Italie ce matin, c'est l'attaque de la Juventus qui est à l'honneur de Tuttosport ! Le quotidien turinois nous apprend qu'Andrea Pirlo, le coach de la Vieille Dame, a une idée derrière la tête avec ses éléments offensifs. S'il a plutôt trouvé un équilibre dans son système, l'ancien milieu de terrain serait tenté de construire son secteur offensif avec toutes ses tars sur le terrain. Ainsi, le coach italien réfléchit bien à trouver la bonne alchimie pour aligner en même temps, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata et Paulo Dybala. «Le trident vedette Morata-Ronaldo-Dybala taquine la Juve, le technicien étudie comment et quand le proposer.» Pirlo qui souhaite proposer un «football liquide», comme il 'a démontré dans sa thèse pour devenir entraîneur, cherche la bonne formule pour mettre ses éléments offensifs dans les meilleurs dispositions.

Les critiques pleuvent sur Solskjær

En Angleterre, un homme commence à être sérieusement sous pression ces derniers jours. Alors que Manchester United pointe à la 15e place en Premier League, Ole Gunnar Solskjær est sous le feu des critiques. Et c'est encore un peu plus le cas depuis la défaite sur la pelouse de l'İstanbul Başakşehir cette semaine en Ligue des Champions et surtout avant le déplacement des Red Devils sur la pelouse d'Everton cet après-midi. Le Daily Telegaph accorde sa Une aux déclarations du technicien norvégien en conférence de presse qui reste droit dans ses bottes et assure qu'il ne sent pas menacé, malgré les résultats en dents de scie de son équipe : «Je ne tomberai pas comme un château de cartes. Le conseil d'administration du club doit avoir une vision plus large et garder la foi. Il y a des hauts et des bas dans le football, c'est comme ça. Il faut avoir cette confiance en soi et confiance dans les joueurs», a-t-il déclaré. Des déclarations qui font également la couverture du Daily Mirror qui s'amuse et fait dans le jeu de mot avec l'actualité américaine du moment. Solskjær l'assure, son équipe veut rebondir mais l'étau se resserre sur le Norvégien dont la marge de manœuvre sera limitée dans les prochaines semaines. De son côté, le Guardian lance déjà le choc de dimanche entre Liverpool et Manchester City. C'est d'ailleurs une déclaration de Jürgen Klopp qui fait la Une du journal britannique. En effet, le coach allemand, met en garde contre «le match le plus difficile du monde du football» à l'heure actuelle !