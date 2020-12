Mediapro France lance un appel à la grève !

Alors que le retrait de la chaîne Téléfoot et la cession des droits de la L1 et L2 à la LFP devraient être officialisés dans les prochaines heures par décision du Tribunal de commerce de Nanterre, les employés de Mediapro France (qui représente l'entité de production du groupe et non la rédaction de la chaîne Téléfoot qui est rattachée à Mediapro Sport France) ont lancé un appel à la grève dès jeudi matin comme l'explique un communiqué de l'intersyndicale CFDT-UNSA que s'est procuré L'Équipe. « Le CSE (Comité social et économique) a demandé la venue de Jaume Roures dans les plus brefs délais afin qu'il nous explique de vive voix ses projets pour l'avenir de notre entreprise et de nos emplois suite à sa décision de restituer les droits de la L1 et L2, sacrifiant ainsi la chaîne Téléfoot et les salariés des deux sociétés françaises du groupe Mediapro. Jaume Roures ne manifestant pas la volonté de répondre à la demande, nous appelons tout le personnel à se mettre en grève à partir de jeudi matin. »

La suite après cette publicité

Si la rédaction de la Chaine Téléfoot ne s'est pas associée à cette démarche, une grève pourrait avoir des conséquences certaines sur le bon déroulement des 16es journées de Ligue 1 et Ligue 2 prévues ce week-end. Reste à savoir si Jaume Roures répondra à l'appel de ses employés ou s'il restera muré dans le silence. Pour rappel, la Chaine Téléfoot a pour l'instant prévu d'assurer une diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'au 23 décembre... Cette dernière semaine risque d'être bien longue pour tous les protagonistes...