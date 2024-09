La sortie du sélectionneur anglais sur Mason Greenwood fait parler en Angleterre !

« Mason Greenwood ne fait pas partie des joueurs que nous envisageons. J’ai connaissance de ses performances, mais il n’était pas dans nos plans ». Les propos du sélectionneur anglais Lee Carsley sur le joueur de l’OM étaient on ne peut plus clairs. Il ne compte pas convoquer Mason Greenwood en sélection, quelles que soient ses prestations sous la tunique phocéenne.

Même s’il ne l’a pas précisé, c’est évidemment lié à l’affaire de violences physiques et sexuelles sur la compagne de l’attaquant. Pourtant, en Angleterre, beaucoup militaient pour un retour du joueur qui a inscrit 5 buts en 3 matchs de Ligue 1. « C’est un très bon joueur. Il porte le numéro 10 et l’Angleterre semble produire beaucoup de bons numéros 10 en ce moment. Il a marqué des buts dès le début. Le nouveau sélectionneur de l’Angleterre va en prendre bonne note », confiait par exemple l’ancien joueur Chris Waddle.

Les Anglais comprennent le choix de Carsley

Du côté des médias, on ne tacle pas le sélectionneur anglais et on comprend sa décision, mais le Marseillais est partout dans les publications anglaises. « L’avenir de Mason Greenwood en Angleterre est clair alors que l’ancien attaquant de Manchester United fait face à une grande décision », indique le Manchester Evening News, qui laisse penser que Greenwood va décider de représenter la Jamaïque. « Carsley continue de négliger l’attaquant », indique pour sa part le Mirror. « Dans d’autres circonstances, un tel départ mettrait un joueur en lice pour être sélectionné pour l’équipe nationale », indique le Daily Mail.

« Depuis son arrivée en Ligue 1, Greenwood a rapidement démontré que, sur la seule base de ses capacités footballistiques, il est l’un des meilleurs talents anglais », indique pour sa part TeamTalk. « L’Angleterre sous Southgate a accordé une grande importance à la promotion d’une culture d’équipe forte qui a reconnecté l’équipe avec les fans d’une manière jamais vue depuis des années. La sélection des joueurs était essentielle à cet égard, et l’ancien entraîneur de l’Angleterre a toujours été conscient de la façon dont ses choix pouvaient affecter l’harmonie au sein de l’équipe », ajoute de son côté le Daily Star, précisant que Lee Carsley suit la ligne directrice mise en place par son prédécesseur. Autant dire que Greenwood ne risque pas d’être appelé en sélection…