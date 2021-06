Tout juste promu en Bundesliga, le VFL Bochum dévoile un maillot inédit à l’occasion du 700ème anniversaire de la fondation officielle de la ville.

Le hasard fait bien les choses puisque c’est l’année de la 6ème remontée du club en première division que la ville fête ses 700 ans. Si les terres de la ville sont évidemment plus anciennes, ce n’est qu’en 1321 que le comte Engelbert II du Mark Bochum confirma dans un document les pouvoirs existants du maire, officialisant donc l'existence de la ville.

Durant toute la pré-saison, les pensionnaires du Vonovia Ruhrstadion arboreront donc une tunique inédite en attendant de faire leur grand retour au sein de l’élite allemande à la rentrée. Comme depuis la saison 2011-2012, c’est Nike qui se charge de la production des maillots du club. Sur cette tunique, la marque à la virgule met en avant l’histoire du club et de la ville.

L’équipementier américain utilise une nouvelle fois les couleurs traditionnelles du club puisque l’on retrouve un maillot bleu roi accompagné d’une touche de bleu marine au niveau des manches et des flancs. À la place du sponsor maillot habituel, c’est un imprimé spécial célébrant le 700ème anniversaire de la ville qui prend place en blanc. Cette pointe de blanc se présente également au niveau de la virgule alors que l’on retrouve des motifs géométriques ton sur ton en fond.

La structure du maillot a également été choisie en référence à la marque de la ville de Bochum puisque le livre ouvert se retrouve dans la conception, remplaçant l’emblème habituel. Au niveau de la nuque, on retrouve les chiffres 1848 et 4630 qui ont une importance particulière pour les habitants de Bochum, représentant respectivement l’appel pour la fondation d’un club de gymnastique à Bochum et l’ancien code postal de la ville. Bien qu'il y en ait 4630 exemplaires, chaque tunique est une pièce unique grâce à la numérotation que l’on retrouve sur la partie inférieure du maillot.