FIFA-The Best 2020 : Jürgen Klopp élu entraîneur de l'année

Ce jeudi, les entraîneurs étaient aussi à l'honneur lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Trois hommes se disputaient ce titre, à savoir Marcelo Bielsa, qui a mené Leeds à la Premier League, Hans-Dieter Flick, qui a notamment gagné la Champions League avec le Bayern Munich, et Jürgen Klopp.

Et c'est le technicien allemand qui l'a emporté. Il faut dire que Klopp a mené son équipe de Liverpool au titre en Premier League. Cela faisait trente ans que le club de la Mersey attendait ça. Jürgen Klopp remporte ce titre pour la deuxième année de suite.