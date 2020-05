Un joli geste en Angleterre pour lutter contre le Covid et le Cancer

En ces temps difficiles, le monde du football a prouvé qu'il savait se rallier pour la bonne cause. C'est notamment le cas en Angleterre où une initiative heureuse a été lancée ces derniers jours pour lutter contre le Covid 19 et contre le cancer.

Plusieurs stars de Premier League, dont tous celles représentés par World in motion agency, l'une des plus grosses agences anglaises de joueurs ont joué le jeu. L'opération est simple, relier en vélo les 92 clubs professionnels en Angleterre ce qui représente 2416 miles soit 3900 kilomètres. Chaque mile parcouru rapporte 100 £ à l'hôpital NHS Charities de Londres. L'opération "Cycle the 92" a débuté à Hammersmith samedi et se terminera à Cardiff le 16 mai.

DAY FOUR! 4️⃣✅



Another day complete! Today our route took us from Norwich to Leicester, which marks the halfway mark of our challenge. We have now visited 46 of the 92 clubs! 🚴‍♂️ Keep going team! 💪#CycleThe92 @NHSCharities @ProstateUK @Velindre pic.twitter.com/cYFBcPxrbU