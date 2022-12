Coupe du Monde 2022 : l'Argentine règle ses comptes avec Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

S'il y a un joueur qui n'a pas grand chose à se reprocher hier lors de la finale entre la France et l'Argentine, c'est Kylian Mbappé. Auteur d'un triplé, le Bondynois fait partie des rares éléments tricolores à avoir été au niveau de l'enjeu, aux côtés d'autres coéquipiers comme Randal Kolo Muani ou Dayot Upamecano. Et même si les Bleus ont perdu cette finale et que c'est le visage triomphant de Lionel Messi que l'on voit partout ce lundi matin, le Bondynois reçoit des éloges de partout à travers le monde. Pour beaucoup de fans et d'observateurs, on a quelque sorte assisté aux prémices d'une passation de pouvoir hier soir, entre Lionel Messi et son coéquipier en club... Et en Argentine, la prestation de la vedette des Bleus n'est également pas passée inaperçue, et il reçoit aussi des éloges. « Un partidazo », résume Clarin.

Mais dans le même temps, beaucoup en profitent aussi pour troller, voire insulter, le Français. Il faut dire que ses propos sur la supposée faiblesse du football sudaméricain en comparaison avec le foot européen ont toujours du mal à passer outre-Atlantique. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné », confiait le joueur formé à Monaco il y a quelques mois. Après la rencontre, Dibu Martinez, qui avait évoqué ce sujet publiquement à plusieurs reprises, en a profité pour troller Mbappé dans les vestiaires, demandant une minute de silence pour lui.

Les Argentins se lâchent sur les réseaux sociaux

Mais il n'est pas le seul à avoir profité de ce sacre pour tacler Mbappé. Si Lionel Scaloni a voulu calmer le jeu et a préféré se concentrer sur le titre des siens - « les mots de Mbappé ont été mal interprétés, il joue avec ses coéquipiers sud-américains et comprend très bien » - les médias et les fans se sont lâchés. « La phrase de Mbappé méprisant le football sudaméricain s'est retournée contre lui après avoir perdu la finale contre l'Argentine. Il a terminé prisonnier de ses mots », explique ainsi Infobae, grand média argentin. « Et maintenant, que dis-tu Kylian Mbappé ? », s'emporte El Universo.

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'Albiceleste s'en sont également pris à Mbappé, à tel point que le joueur parisien a été trending topic toute la soirée sur tout le continent sudaméricain. Parfois, en lui reprochant les propos cités plus haut, et d'autres fois, gratuitement on peut dire. De nombreux memes, des insultes, et même des vidéos où on voit des supporters argentins brûler des maillots tricolores floqués du nom de Mbappé. Autant dire que les Argentins en voulaient vraiment à Mbappé...