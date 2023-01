FFF : l’agent Sonia Souid accable encore un peu plus Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Sous le feu des projecteurs, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a vu de nombreuses personnalités sportives mais aussi politiques lui répondre très sèchement après sa sortie polémique sur Zinédine Zidane. Mais c’est encore une autre affaire qui nous intéresse ici. L’une des agents plus influentes du football féminin, Sonia Souid en l’occurrence, a confié avoir eu des échanges très particuliers avec le patron de la FFF. L’agent a d’ailleurs raconté sa mésaventure à nos confrères de BFM TV. «Je me rends à son appartement, quand j’arrive il y a du champagne. Je suis assez surprise mais bon je reste stoïque et j’attends. On échange, on parle du football féminin. Sauf que Brigitte Henriques ne vient pas, et d’ailleurs elle ne viendra jamais. Je ne sais pas s’il l’a prévenue de ce rendez-vous mais je ne pense pas» commence à expliquer Sonia Souid, visiblement encore sous le choc.

En effet, durant un rendez-vous avec Noël Le Graët, ce dernier lui aurait même fait des avances. «Lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas qu’il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit… Alors que je me sens compétente et légitime, j’ai réussi à faire des choses, même dans la difficulté je les ai faites, excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait. J’ai été déçue par mon président. Pour moi mon président il doit être exemplaire. Et il ne l’a pas été» conclu l’agent avec émotion, les yeux embués de larmes. De nouvelles révélations qui devraient fragiliser Noël Le Graët à son poste de président de la FFF, si cela est encore possible.

À lire

Equipe de France : Noël Le Graët présente ses excuses à Zinedine Zidane !