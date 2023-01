Équipe de France : Kylian Mbappé recadre sèchement Noël Le Graët

La suite après cette publicité

«Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. Si j’ai appelé Zidane ? Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu’il trouve un club ou une sélection». Oui, cette déclaration a bien été prononcée par Noël Le Graët, le président de la FFF, au micro de RMC, à propos de l’ex-entraîneur du Real Madrid.

L’entraîneur aux trois victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid, libre de tout contrat depuis l’été 2021 et depuis son départ des Merengues, était pressenti pour reprendre les rênes des Bleus, après la Coupe du monde 2022. Mais le joli parcours des tricolores au Qatar a évidemment changé la donne pour Zidane et a obligé la Fédération Française de Football à prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu’en 2026, au cours de la semaine.

Et si les critiques n’ont pas tardé à tomber à l’encontre de l’actuel patron de la 3F, celle du meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 devrait également faire du bruit. Sur son compte Twitter, Kylian Mbappé a vivement critiqué la sortie de Noël Le Graët, en demandant du respect pour Zinedine Zidane. «Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… », a lâché l’attaquant des Bleus, accompagné d’un emoji d’exaspération.

Habitué des sorties médiatiques, Kylian Mbappé n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Que ce soit pour des questions de droits à l’image ou de ses mauvaises performances sur le terrain, à l’image de son triste Euro 2020 et de son penalty manqué contre la Suisse, l’attaquant des Bleus a l’habitude de n’esquiver aucun sujet. Et si c’était aussi ça d’être le patron des Bleus ? De son côté, Noël Le Graët n’a pas encore répondu à son buteur, mais s’est mis Zinedine Zidane, et son entourage, à dos.