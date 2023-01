Plusieurs fédérations se battent déjà pour récupérer Zinédine Zidane

La suite après cette publicité

C’était attendu et c’est désormais officiel : Didier Deschamps, en poste depuis 2012, a prolongé ce vendredi son contrat avec la Fédération Française de Football (FFF) pour rester sélectionneur de l’Equipe de France jusqu’en 2026. Une décision qui amène une autre question autour du futur de Zinédine Zidane, longtemps pressenti pour prendre la succession sur le banc des Bleus après la Coupe du Monde au Qatar. Plusieurs rumeurs stipulaient également que Zizou avait refusé plusieurs postes ces derniers mois, notamment le PSG, Chelsea ou Manchester United, avec l’espoir de reprendre le travail construit par l’actuel sélectionneur français. Avec la confirmation de Deschamps et de son staff jusqu’à l’Euro 2026, c’est tout le projet imaginé Zidane depuis plusieurs années qui tombe à l’eau. Mais le téléphone de l’ancien entraîneur du Real Madrid n’est pas prêt d’arrêter de sonner.

«Il ne faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Quand j’étais joueur, j’avais le choix entre presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas maintenant cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C’est la réalité actuelle», confiait alors le légendaire numéro 10 des Bleus dans les colonnes de L’Equipe en juin dernier. Pourtant il dispose de plusieurs options et avec l’Equipe de France à nouveau assurée d’être bloquée jusqu’en 2026, Zidane peut commencer à se tourner vers d’autres championnats ou… fédérations.

Plusieurs fédérations veulent l’attirer

Zidane entraîneur ou sélectionneur ? C’est l’autre interrogation qui taraude l’esprit de la planète foot : «J’en ai envie, bien sûr, et je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’Equipe de France. J’ai connu cette Equipe de France en tant que joueur et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées, mais vraiment c’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’Equipe de France est bien ancrée dans ma tête. Si ça doit se faire, ça se fera quand ça se fera. Encore une fois, ça ne dépend pas de moi. L’Equipe de France est la plus belle chose qui soit», affirmait alors Zidane au sujet du poste de sélectionneur de la France. Si les Bleus ont toujours représenté l’objectif ultime dans l’esprit de Zizou, d’autres pays voudraient engager la légende française pour construire un projet cohérent quatre ans avant la prochaine Coupe du Monde. Selon les informations de nos confrères de L’Equipe, le Brésil, le Portugal et même les Etats-Unis auraient contacté Zinédine Zidane ces dernières semaines en lui proposant le poste de sélectionneur. Pour rappel, Tite et Fernando Santos ont respectivement été remerciés par la Confédération Brésilienne de Football (CBF) et la Fédération Portugaise de Football (FPF) après l’édition qatarie.

La rumeur le liant avec le Brésil est connue depuis plusieurs semaines désormais. Le bourreau de la Seleção en 1998 et 2006 jouit d’un éternel respect au pays des Auriverdes et plusieurs figures de football brésilien ont déjà milité pour la venue de Zizou sur le banc du Brésil : «Le football est un sport démocratique. Tout le monde peut participer, même si la priorité sera toujours un entraîneur de ton pays, qui connaît le foot local. Mais si aujourd’hui, tu n’as pas un nom qui fait l’unanimité au Brésil, pourquoi pas regarder à l’extérieur ? (…) Je vois Zidane comme l’entraîneur parfait du Brésil», a précisé l’ancien capitaine de l’OL, Juninho sur les ondes de RMC. Concernant les Etats-Unis, la tentation d’amener un gros nom pour leur sélection est forte, alors que le pays co-organisera la Coupe du Monde 2026 avec le Canada et le Mexique. Mais la barrière de la langue semble faire défaut à Zizou. Certains grands clubs européens pousseraient toujours pour sa venue, notamment la Juventus mais le projet sportif actuel ne plaîrait pas au ballon d’Or 1998.