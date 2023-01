Équipe de France : la sortie hallucinante de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Noël Le Graët ne va pas se faire que des amis et risque de faire beaucoup parler de lui dans les prochaines heures. Samedi, à l’occasion de l’Assemblée générale de la Fédération française de football, Didier Deschamps en a profité pour annoncer sa prolongation à la tête de l’équipe de France jusqu’en juillet 2026. Une annonce pas vraiment surprenante, même si le timing a pu interpeller, le patron de la FFF ayant fait croire qu’elle interviendrait un peu plus tard dans l’année. L’officialisation du renouvellement de DD avec les Bleus a surtout relancé de plus belle le cas Zinedine Zidane.

L’entraîneur aux trois victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid, libre de tout contrat depuis l’été 2021, espérait prendre la succession de son ancien capitaine après la Coupe du Monde 2022. Il n’en sera rien, donc, et l’avenir de ZZ est désormais au centre de l’attention, alors que son nom est lié à la sélection brésilienne, notamment, qui se cherche également un sélectionneur après le départ de Tite. Invité de Bartoli Time, ce dimanche soir sur les ondes de RMC, Noël Le Graët a été interrogé sur les spéculations autour de Zizou. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Breton de 81 ans en avait gros sur la patate.

« Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je sais très bien que Zidane était toujours sous le coude, il ne faut pas se raconter d’histoire, a d’abord confié NLG sur la possibilité d’ouvrir un nouveau chapitre chez les Bleus en laissant Deschamps partir. Il avait beaucoup de partisans, certains attendaient le départ de Deschamps pour se précipiter. Mais qui peut faire des reproches sérieux à Deschamps ? Personne. On peut toujours rater un match, mais cela fait 10 ans que je suis avec lui, il n’y a pas eu beaucoup de ratés. Vous savez, ça fait du buzz », a-t-il poursuivi.

Et le président de la FFF de se lâcher comme jamais sur Zidane et la suite de sa carrière. « Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m’étonnerait. Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d’inventer parce qu’ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l’avance. Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. »

« Je ne l’aurais même pas pris au téléphone », assume le patron de la 3F

Enfin, Noël Le Graët a répondu très sèchement quand il lui a été demandé si Zinedine Zidane avait tenté de le contacter ces derniers mois pour le poste de sélectionneur de la France. « Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone, a-t-il assuré. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu’il trouve un club ou une sélection. » Le Ballon d’Or 1998 en a donc clairement pris pour son grade auprès du boss du football français. Zidane accueillera-t-il ces propos avec le même calme et la même tranquillité que lorsqu’il a appris que Didier Deschamps continuerait l’aventure en Bleus ?