Al-Hilal : Neymar Jr est sur le banc

Petit événement ce lundi. Après 370 jours loin des terrains de football, Neymar Jr (32 ans) fait son grand retour. En conférence de presse, son entraîneur, Jorge Jesus, a évoqué son cas avant le match de ce lundi face à Al-Ain en Ligue des champions asiatique. «Le 18 octobre, Neymar a accompli une année complète depuis son absence. Il est encore en train de retrouver sa forme physique et son niveau, et nous travaillons étape par étape jusqu’à ce qu’il revienne au haut niveau qu’il pratiquait. La présence de Neymar n’a rien à voir avec une manœuvre ou une tromperie pour l’adversaire. Demain (aujourd’hui, ndlr), Neymar est capable de jouer, et chaque fois que je décide de le faire jouer, il est prêt, mais il est en phase de préparation et retrouve davantage sa forme.»

Présent dans le groupe, le Brésilien est sur le banc. Il pourrait entrer en cours de match, si jamais Jorge Jesus décidait de lui donner un peu de temps de jeu. Mais être présent en tant que remplaçant est déjà une première victoire pour l’ancien Parisien, privé de foot pendant plus d’un an.