Le Brésil s’alarme déjà après les débuts complètement ratés de Vitor Roque

Le premier passage de Vitor Roque en Europe fut assez furtif, et il faut bien le dire une déception. Le FC Barcelone, qui l’a fait venir plus tôt que prévu pour pallier la blessure de Gavi, ne lui a jamais fait confiance ou presque. Après 16 apparitions (353 minutes seulement) et 2 petits buts, l’attaquant a pris la direction du Betis en prêt, où une fois encore ça ne s’est pas très bien passé. L’expérience fut tout de même plus encourageante. Seulement, après 33 matchs en cette première partie de saison (1733 minutes) et 7 réalisations, il a fini par s’en aller.

Il jouait moins en Andalousie mais c’est surtout le Barça qui a profité d’une offre de Palmeiras de 25 M€ pour revendre ce qu’il pressentait comme un flop en devenir. Le joueur avait tout de même coûté 30 M€ 13 mois plus tôt. Vitor Roque est alors devenu le transfert le plus cher de l’histoire de la Série A brésilienne, devant Thiago Almada (à Botafogo pour 19,5 M€) et Gabriel Barbosa (17,5 M€). De quoi ajouter une certaine pression à celui qui semblait déjà avoir un peu de mal à la supporter à ses débuts en Europe, du haut de ses 19 ans.

Son entraîneur compare ses débuts manqués à ceux de Mbappé au Real Madrid

Malgré une année supplémentaire et quelques expériences en plus, le natif de Timóteo vit des débuts difficiles pour son retour au pays. En 5 apparitions pour autant de titularisations, Vitor Roque n’a toujours pas réussi à trouver le chemin des filets. Sur sa dernière sortie face aux Péruviens du Sporting Cristal en Copa Libertadores, Abel Ferreira l’a même sorti dès l’heure de jeu, déçu par la prestation de sa recrue. Cinq jours plus tard, son entraîneur avait dû voler à son secours en conférence de presse après une prestation déjà insipide face à Botafogo.

Il a même effectué une comparaison osée avec certain Kylian Mbappé, qui n’a pas connu des débuts parfaits au Real Madrid en début de saison. « Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au joueur recruté par le Real Madrid, Mbappé, qui, lors des sept premiers matchs n’a marqué aucun but (le Français a en réalité marqué dès son 1er match en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, avant d’inscrire un doublé lors de son 5e match) ? Vous vous en souvenez ? Ou est-ce que je mens ?», répétait le Portugais face à des journalistes insistants.

Vitor Roque se réfugie dans le travail

«Vous aimez bien créer des intrigues et des problèmes. Vous en créez beaucoup, poursuivait-il. Nous avons une certaine stratégie offensive, et il faut accepter que parfois nous manquons de créativité, accepter que nous ayons des joueurs en baisse de forme, peut-être un peu fatigués, c’est évident.» De son côté, celui que l’on surnomme Tigrinho fait le dos rond, en silence ou presque. «Je dois continuer à travailler avec beaucoup d’humilité et les buts viendront naturellement.» Ses premiers rugissements se font toujours attendre, surtout avec l’étiquette du transfert le plus important du championnat.