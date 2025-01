LdC, PSG : Nasser Al-Khelaïfi heureux d’affronter un club français en barrage

Ce mercredi soir, le PSG a déroulé son football face à Stuttgart (4-1) et a ainsi assuré sa place pour les barrages de la Ligue des champions. Le club parisien affrontera Brest ou Monaco lors du prochain tour. Après le match, Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté en zone mixte et s’est confié sur la qualification parisienne. Et il a semblé plutôt heureux de voir le PSG continuer et affronter un des deux clubs français.

«J’ai toujours eu confiance dans le coach et dans les joueurs. Je sais qui ils sont : en étant avec eux, j’ai senti qu’ils avaient la capacité pour aller loin dans cette compétition. (…)On a un style, on a un ADN, et le plus important, c’est ce qu’on crée depuis un an et demi. On a une équipe pour maintenant, mais aussi pour le futur. Brest ou Monaco ? C’est bien, Brest fait une très bonne saison, Monaco aussi. On les respecte beaucoup, ce ne sera pas facile. Je suis très, très fier que la Ligue 1 ait quatre représentants qualifiés, c’est la première fois de l’histoire de la Ligue des champions, et c’est magnifique pour le football français.», a ainsi lancé le président du PSG après la rencontre. Reste à savoir l’adversaire ce vendredi.