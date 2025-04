Arsenal-Real Madrid : les compositions probables

Road to Munich. Pour soulever la coupe aux grandes oreilles le 31 mai prochain à l’Allianz Arena, il y a encore du chemin à faire pour les huit équipes encore en lice. Pour le Real Madrid, tenant du titre, il faudra faire une halte par Londres ce mardi afin d’affronter Arsenal en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Une rencontre qui ne sera pas simple pour les Merengues, qui n’affichent pas une confiance débordante avant ce rendez-vous en terres anglaises. En face, les Gunners savent qu’ils ont hérité d’un très gros morceau. Mais ils croient en leurs chances comme l’a avoué Mikel Arteta hier en conférence de presse. «Je suis convaincu que demain à 20 heures, avec 11 joueurs et un stade plein… nous avons la mentalité de pouvoir gagner. C’est notre conviction», a-t-il admis.

Pour remporter ce premier acte, le technicien espagnol devra faire sans Raheem Sterling, suspendu, et plusieurs joueurs blessés (Calafiori, Gabriel, Tomiyasu, Havertz et Gabriel Jesus). Malgré cela, il proposera un onze qui évoluera en 4-3-3. Dans les cages, pas de surprise puisque David Raya débutera la rencontre. Il sera protégé par une défense composée, de gauche à droite, de Lewis-Skelly, Jakub Kiwior, William Saliba et Jurrien Timber. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, le coach d’Arsenal s’appuiera sur un trio Declan Rice-Thomas Partey-Martin Odegaard. Enfin, Gabriel Martinelli, à gauche, et Bukayo Saka, à droite, seront là pour soutenir Mikel Merino. D’autres médias, eux, assurent que c’est Leandro Trossard qui sera aux avant-postes.

Arteta et Ancelotti doivent faire sans plusieurs joueurs

Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti ne pourra pas compter sur Aurélien Tchouameni, qui est suspendu. Le Mister ne pourra pas non plus s’appuyer sur Dani Carvajal, Andriy Lunin, Ferland Mendy, Eder Militão, Jesus Vallejo et Dani Ceballos, tous absents pour cause de blessure. Malgré ces pépins, l’entraîneur italien, qui devrait opter pour un 4-3-3, n’aura aucun problème à coucher onze noms sur la feuille de match. Tout juste revenu de blessure, Thibaut Courtois reprend sa place dans les cages madrilènes. Alors que l’option David Alaba a été mise sur la table, c’est a priori Fran Garcia qui débutera au poste de latéral gauche ce soir, pendant que Fede Valverde dépannera encore sur le côté droit.

Dans l’axe central, Antonio Rüdiger fera la paire avec Raul Asencio. Au milieu de terrain, Jude Bellingham, qui retrouvera son pays ce soir, Eduardo Camavinga et Luka Modric seront à la baguette. Enfin, Carlo Ancelotti alignera son trio magique en attaque. Vinicius Jr, à gauche, et Rodrygo, à droite, auront pour mission d’épauler Kylian Mbappé, qui occupera le poste de numéro 9 comme il le fait depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Une équipe qui a fière allure et qui va tenter de partir du bon pied lors de ce 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions. Mais Arsenal aura clairement son mot à dire. Une affiche qui promet donc et qui est à suivre en direct sur notre site en live commenté à 21 heures.