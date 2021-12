PSG : Sergio Ramos et Ander Herrera ont repris l’entraînement

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ! A deux jours de son dernier match des poules de Ligue des Champions, prévu mardi à 18h45 contre Bruges, le club parisien a vu les retours combinés de Sergio Ramos et Ander Herrera à l'entrainement. Selon les informations révélées par RMC Sport, les deux Espagnols étaient bien présents pour prendre part à la séance collective de ce dimanche.

Absent depuis la défaite européenne face à Manchester City (2-1), Ander Herrera a pris part aux exercices collectifs et sa récente gêne musculaire semble donc désormais de l'histoire ancienne. Apparu contre Saint-Etienne puis laissé au repos, Sergio Ramos s'est également entraîné lors de la séance dominicale. De bon augure pour la rencontre européenne prévue face à Bruges où les Parisiens, deuxièmes du groupe, n'ont plus rien à jouer et pourraient donc profiter de cette certaine tranquillité pour offrir à Sergio Ramos (35 ans) une première au Parc des Princes. Réponse mardi prochain...