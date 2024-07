Revivez le match nul entre la France et le Japon à une semaine des JO

Merci à tous d’avoir suivi ce match avec nous !

Bonne fin de soirée à toutes et tous.

Homme du match selon Foot Mercato : Michael Olise

Les Bleus terminent leur préparation par un nul face au Japon, à une semaine des JO !

Les hommes de Thierry Henry concèdent le nul à Toulon dans un match aux deux visages. D’abord cadenassés par les Japonais en première période, et menés suite à une erreur individuelle de Koné, les Bleus ont réussi une seconde période pleine, solides derrière et très offensifs. Olise a vite égalisé avant pléthore d’occasions sans trouver la faille. La France débutera ses JO mercredi prochain au Vélodrome face aux Etats-Unis !

90e+2 : Les Bleus poussent jusqu’au bout pour faire la différence. On insiste côté droit, où Cherki vient au soutien de Kalimuendo et cherche à faire parler sa qualité technique dans les petits espaces. Sans succès.

90e : Il y aura au moins quatre minutes de temps additionnel dans cette deuxième période.

89e : Kalimuendo contourne bien son défenseur côté droit pour l’effacer et centrer devant le but. Doué manque son contrôle et ne peut enchaîner au premier poteau.

88e : R. Sato remplace Mito.

87e : Coup franc pour Cherki côté droit, retardé par l’entrée d’un supporter sur le terrain. Il cherche finalement une solution devant le but, le ballon est dévié vers Doué au second poteau qui lève une tête sans inquiéter Kokubo.

85e : Akliouche est omniprésent depuis son entrée à la pause. Il a encore l’énergie pour se ruer au pressing sur Ohata, gratter le ballon puis la faute dans la foulée.

84e : Les minutes s’égrènent à Mayol. Les Bleus restent largement dominateurs mais ne trouvent pas la faille. Kokubo s’empare de ce centre aérien de Cherki et met le ballon au chaud.

82e : Doué bute sur Kokubo !

Quelle occasion pour les Français en contre. Cherki remonte le ballon plein axe et lance Kalimuendo côté droit, qui sert bien Doué au second poteau. Kokubo sort au duel et s’impose en deux temps !

81e : Les Bleus font des misères aux Japonais en profondeur. Doué est lancé dans le dos de la défense côté droit mais cherche une solution de centre en retrait plutôt que de s’orienter vers le but. Les Japonais peuvent intervenir devant Kalimuendo.

80e : Corner côté droit pour les Bleus. Cherki ne lève pas assez le ballon qui reste tricolore au premier poteau. On recule jusqu’à Restes pour respirer et renverser le jeu.

78e : Koné se jette sur un ballon traînant au milieu de terrain et essuie ses crampons sur la jambe de Kawasaki, venu au duel. Le capitaine tricolore est averti.

76e : Les Bleus insistent côté gauche. Akliouche, Cherki et Doué tentent de combiner en une touche, mais ce dernier pousse trop son ballon qui file jusqu’à Kokubo.

75e Les Bleus poussent à nouveau. Cherki est servi à l’arrêt côté gauche et sert Doué dans la surface, qui se retourne et obtient le corner.

73e : La grosse occasion pour Kalimuendo tout de suite !

L’attaquant aurait pu tout de suite s’illustrer ! Truffert mange la ligne côté gauche et adresse un ballon lointain parfait pour Kalimundo, qui ouvre son pied au second poteau mais bute sur le tacle défensif de Takai.

73e : Kawasaki remplace Yamamoto pour le Japon.

72e : Lacazette donne son brassard à Koné et cède sa place à Cherki. Kalimuendo remplace Mateta, et Doué rentre à la place d’Olise.

69e : Henry s’apprête à changer son trio offensif. Les Bleus sont moins menaçants depuis quelques minutes.

67e : La bonne intervention de Koné ! Les Japonais retrouvent des couleurs depuis quelques minutes et ont quelques contres à jouer. Koné revient parfaitement sur Sato pour l’empêcher d’enchaîner au point de penalty.

66e : Takai est en retard sur Lacazette dans l’axe, il est averti à son tour.

65e : Les Bleus se projettent en transition. Dos au jeu, Akliouche prolonge d’une belle talonnade dans la course de Mateta, qui fait son effort jusqu’à la surface et enchaîne du droit, contré par le repli défensif japonais. L’attaquant est volontaire et beaucoup trouvé depuis la pause, sans réussite pour l’instant.

63e : Badé impeccable ! Sildillia perd le ballon côté gauche et Sato a les jambes fraîches pour lancer le contre en supériorité. Badé l’attend à 20 mètres et lit parfaitement son crochet pour intervenir sans faire faute.

62e : Saito laisse sa place à Sato au milieu de terrain.

61e : La ruée vers la surface japonaise continue. Les centres s’enchaînent côté droit, Sildillia lève un bon ballon pour Mateta, devancé par Handa au second poteau. Sortie de but.

60e : Mateta est encore cherché en profondeur, talonne devant Takai qui réagit vite dans la surface et l’empêche de frapper. Son centre puissant est dévié et file en touche de l’autre côté.

59e : Les Bleus combinent devant la surface adverse sans trouver de position de frappe. Les Japonais souffrent mais ferment les trajectoires de frappe. Touche tricolore côté gauche.

56e : Truffert en force ! Touche haute pour les Bleus côté droit. Mateta dévie au premier poteau, et Truffert, plein axe à 15 mètres, allume un missile du gauche au-dessus du cadre.

55e : Les Bleus temporisent après 10 minutes haletantes et font tourner derrière.

52e : Quelle entame de seconde période des Bleus, qui monopolisent le ballon et font tourner les têtes japonaises.

51e : Mateta manque le cadre !

Le deuxième but était tout proche ! Mateta fait parler son physique, parfaitement servi dans le dos des Japonais par Akliouche. Il s’avance jusqu’à la surface et croise trop sa frappe du droit !

50e : Les Bleus mettent du rythme dans leurs passes pour déplacer le bloc japonais. Akliouche côté gauche repique à l’angle de la surface et tente sa chance, directement sur Kokubo.

49e : Grosse entame de seconde période des Bleus. Sildillia côté droit fournit son effort et centre en retrait. De l’autre côté, Truffert frappe sans cadrer, le ballon traîne dans la surface mais Olise ne peut se retourner pour enchaîner.

47e : Olise réveille les Bleus !

Quel but ! Dos au jeu en reculant, Lacazette remet parfaitement de la tête pour Olise dans l’axe qui enchaine vite à 20 mètres et enroule du gauche pour tromper Kokubo, trop court.

46e : Lacazette à côté !

Quelle occasion d’entrée de seconde période pour les Bleus. Akliouche, tout juste entré en jeu, met le feu en repiquant devant la surface côté droit. Lacazette sert Olise qui le retrouve devant le but, mais le capitaine tricolore ne cadre pas du gauche aux 5m50 !

46e : Akliouche prend la place de Millot à la pause. Ohata remplace Hiroki, Nishio et Hosoya prennent les places de Kimura et Fujio.

C’est reparti à Toulon !

Les Bleus donnent le coup d’envoi de la seconde période.

Les Bleus menés à la pause !

Mauvaise opération pour la France à la pause à Mayol. Face à des Japonais disciplinés et bien en place, les Français peinent à combiner devant et se sont mis en difficulté tout seuls, sur une erreur de Koné devant sa surface immédiatement punie. Badé a failli concéder un penalty gag, annulé par le VAR. Réaction attendue en seconde période !

45e+3 : Les Bleus finissent à l’attaque. Mateta revient d’une position de hors-jeu sur cette remise pour Lacazette, qui avait de toute façon trop poussé son ballon.

45e+2 : Les Japonais gagnent du temps côté droit avec Fujio qui obtient une touche haute. Chotard défend bien au poteau de penalty devant Hiroki, sortie de but à suivre.

45e : Il y aura trois minutes de temps additionnel minimum dans cette première période.

43e : Corner pour les Bleus côté droit. Olise s’en charge, la défense japonaise puis Kokubo s’imposent dans les airs.

41e : Millot effleure le poteau !

Coup franc pour les Bleus côté gauche. Le ballon est mis dans la boîte et dégagé sur Millot à l’entrée de la surface, qui contrôle du gauche puis enroule un tir sortant qui rebondit sur l’extérieur du poteau.

40e : Yamamoto averti ! Le milieu de terrain japonais commet une grosse faute, jambe en l’air, sur Chotard. Il est le premier Japonais sanctionné.

37e : Le VAR sauve les Bleus !

L’arbitre va vérifier les images lui-même sur ce duel entre Badé et Mito. Le Japonais met un coup dans la jambe gauche du défenseur qui bénéficie finalement de la faute ! Les hommes de Thierry Henry peuvent souffler

36e : Penalty pour le Japon !

Badé pense bénéficier d’une faute dans sa surface en défendant sur Mito et met la main sur le ballon. L’arbitre désigne rapidement le point de penalty !

35e : Les Bleus jaillissent grâce aux jambes de Sildillia côté droit. Olise est touché dans l’axe, se retourne et prolonge pour Mateta qui manque sa conduite de balle au duel avec Takai.

33e : Thierry Henry demande du rythme à ses hommes qui ne parviennent plus à se montrer dangereux depuis de longues minutes.

32 : Lukeba est averti ! Le défenseur commet une grosse faute sur Yamamoto et écope logiquement du premier jaune de ce match.

30e : Les Bleus remettent du rythme en une touche. Sildillia temporise à 20 mètres et renverse pour Millot côté droit, parfaitement pris par le retour de Saito dans sa surface.

29e : Olise récupère un nouveau ballon haut côté gauche. Les Bleus ont du mal à bousculer le bloc japonais qui se replie rapidement pour opposer deux lignes très denses aux assauts tricolores.

27e : Mayol donne de la voix pour encourager les Bleus désormais menés. Olise organise le jeu très bas, et appuie trop son long ballon pour Truffert.

25e :Fujita punit les Bleus, 0-1 !

Les Bleus offrent l’ouverture du score aux Japonais ! Sur une relance au près de Restes pour Koné, le milieu rate son milieu de terrain devant sa surface. Fujio récupère le ballon, Hirakawa crée le décalage d’une petite talonnade pour Fujita qui trompe Restes du plat du pied droit.

21e : Les Bleus combinent autour du bloc bas compact des Japonais. Millot obtient la faute et un coup franc intéressant côté droit.

20e : Le pressing haut des Bleus gêne la relance japonaise.

18e : Grosse intervention de Lukeba avec ce tacle dans la course d’Hirakawa, qui reste quelques secondes au sol. Le ballon reste japonais, mais Sildillia veille au grain au point de penalty. Les Bleus repartent tout de suite vers l’avant.

16e : Le gros raté de Lacazette !

Sur un beau mouvement tricolore dans l’axe, Olise lance parfaitement son capitaine dans le dos de la défense. Au point de penalty, Lacazette ne cadre même pas du gauche et lève sa frappe au-dessus ! Grosse occasion pour les tricolores.

14e : Lacazette au-dessus ! Bon mouvement des Bleus côté droit. L’attaquant de l’OL est servi dans la surface mais, gêné par le bon tacle de son défenseur, il frappe au-dessus du cadre.

12e : Le premier centre japonais vient du côté droit et du pied d’Hirakawa. C’est dégagé sans souci au premier poteau, puis Lacazette vient au soutien et obtient la touche.

11e : Millot déborde Handa côté droit grâce à ses premiers appuis dynamiques et cherche tout de suite l’appel d’Olise dans le dos de la défense. Kokubo sort devant le Français.

10e : L’arbitre laisse jouer après une petite semelle d’Hiroki sur Olise. Truffert déboule encore côté gauche mais son centre rasant devant le but est dégagé par la charnière japonaise.

8e : Les Bleus se montrent enfin ! Lukeba côté gauche cherche Lacazette entre les lignes qui lance en une touche Truffert. Le capitaine tricolore est retrouvé à l’entrée de la surface, se retourne devant son défenseur et veut toucher Mateta sur sa droite qui a mal lu ses intentions. Sortie de but.

7e : Le pressing à deux de Lukeba et Sildillia permet aux Bleus de récupérer le ballon côté droit. Restes temporise et sert Chotard venu se proposer puis écarte côté gauche.

6e : Le match ronronne pour l’instant entre deux collectifs qui peinent à combiner.

5e : Les Bleus récupèrent le ballon haut grâce à l’activité de leur milieu de terrain. Truffert est cherché d’une longue transversale côté gauche mais ça manque de justesse.

3e : Les Bleus font tourner jusqu’à Restes qui attend le pressing pour relancer au près. Mateta est vite cherché en profondeur côté droit et obtient la touche au pressing.

2e : Première situation intéressante rapidement pour les Bleus après une récupération haute. Millot hésite devant la surface à servir les appels sur ses côtés et arme une frappe, contrée par la défense.

C’est parti à Toulon !

Le Japon donne le coup d’envoi.

Les joueurs entrent sur le terrain !

Dans une belle ambiance, les Bleus et les Japonais émergent sur la pelouse de Mayol, dans la douceur du jour tombant. Place aux hymnes.

Coup d’envoi dans 10 minutes !

Un 11 presque inchangé

Seul Kalimuendo manque à l’appel au coup d’envoi, par rapport à la compo alignée contre la République Dominicaine (7-0). Il est remplacé par Mateta au côté de Lacazette en attaque. Le reste de l’équipe est inchangé.

Les Bleus sur une bonne dynamique

La préparation se passe idéalement en terme de résultats pour les Bleus pour l’instant, avec deux larges succès contre le Paraguay (4-1) et la République Dominicaine (7-0). L’adversité devrait être plus élevée face au Japon ce soir.

Bonsoir à toutes et tous !

Nous allons suivre ensemble le dernier match de préparation des Bleus de Thierry Henry avant les JO de Paris. La France affronte le Japon à 21h05 au stade Mayol de Toulon.