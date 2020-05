Rennes : Philippe Redon est décédé

« Ancien joueur et entraîneur adjoint du club, Philippe Redon nous a quittés ce mardi à l’âge de 69 ans. Le Stade Rennais F.C. adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches. » C'est par ce tweet que le club breton a rendu hommage à Philippe Redon qui est décédé ce jour.

Par le passé, Redon a joué au poste d'attaquant à Rennes entre 1971 et 1975, et surtout est le premier buteur des Rennais en Coupe d'Europe contre Glasgow en 71. Par la suite, il a occupé des postes dans les staffs de Vahid Halilhodzic, de Laszlo Bölöni et enfin Pierre Dréossi. Il a aussi fait ses armes en sélection, sur le continent africain, en s'occupant des sélections nationales du Cameroun et du Libéria.