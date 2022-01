Les confidences du clan Neymar sur le retour avorté au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Neymar est-il un homme heureux aujourd'hui à Paris ? La question peut légitimement se poser car avec ses nombreuses blessures, le numéro 10 n'a pas toujours connu des moments de joie dans la capitale française. Il y a même failli y avoir un point de rupture à l'été 2019. Deux ans seulement après son arrivée au PSG pour un montant encore record aujourd'hui de 220 M€, le Brésilien a eu des envies d'ailleurs, à tel point qu'il a très longtemps été question d'un retour à Barcelone. Ce feuilleton avait tenu tout l'été, jusqu'à la fin du mois d'août, les Culés voyant toutes leurs tentatives être repoussées par la direction parisienne. Cet épisode houleux et douloureux, la star en a parlé dans son documentaire intitulé "Neymar, le chaos parfait" et sorti ces dernières heures sur Netflix.

«Quand j’ai décidé de quitter le PSG, ce n’était pas à cause des fans ou du club. Je savais juste que je me sentirais mieux ailleurs», entame-t-il, argumentant qu'il ne trouvait pas son bonheur intérieur ici, notamment à cause de la pression infligée. «Je veux quitter le club, je ne veux pas rester ici mais je dois être heureux, m’entraîner et être prêt à jouer. Parce que si je fais un mauvais match, personne ne dit : "Paris a mal joué". Non, tout retombe sur les épaules de Neymar. Une défaite en Ligue des Champions ou en Ligue 1, si je suis sur le terrain, c’est une défaite de Neymar et pas de l’équipe. C’est mon fardeau et je sais que je suis tenu pour responsable», regrette le Brésilien dans cette série en trois épisodes.

Le PSG a retenu Neymar malgré une offre du Barça

Son père a également pris la parole. Celui qui joue les impresarios de son propre fils rappelle aussi les faits de ce fameux mercato 2019. A l'écran, on le voit discuter avec Neymar et de son avenir, lui indiquant qu'il parle avec le Barça et affirme alors qu'il y a un intérêt à son retour. Le Brésilien veut retrouver sa vie d'avant, celle où il jouait avec ses amis Leo Messi et Luis Suarez. «On a tenté un accord à l’amiable mais on n’a pas pu partir», tranche au bout d'un moment le paternel. Interrogé aussi dans cette série documentaire, l'ancien agent de l'auriverde Wagner Ribeiro appuie la thèse selon laquelle le PSG ne voulait surtout pas perdre Neymar pour des raisons géopolitiques, évoquant l'intérêt du Qatar de le conserver quoi qu'il en coûte.

Il n'y a rien à faire, le PSG refuse de vendre le Brésilien. Ce dernier doit s'y résoudre et retrouve après le mercato début septembre, mais toujours en plein tumulte, le Parc des Princes, maillot de Paris sur les épaules. Il est copieusement sifflé par une partie des fans qui ne supportent pas ses caprices. «Je n’en revenais pas. Et pourtant. Je débarque, mon nom apparaît, je touche le ballon et je me fais huer.» Pourtant contre Strasbourg ce jour-là, il prend un certain plaisir. «Honnêtement ? J’aime cette ambiance (rires). Je ne sais pas… Quand les gens sont contre moi… Je pense à moi. Je crois en moi. Je pense le faire, je vais réussir. Je me fous de leurs sentiments. »

L'invraisemblable retour de Neymar contre Strasbourg

Cette fin d'après-midi ensoleillée semble avoir été écrite à l'avance par les plus grands scénaristes. Alors que le PSG de Thomas Tuchel est en train de concéder un triste nul à domicile dans une ambiance délétère, Neymar est à la réception d'un dernier centre d'Abdou Diallo et envoie un retourné acrobatique du gauche imparable. Il offre la victoire 1-0 à son équipe dans les ultimes secondes, faisant taire une partie des tribunes, quand une autre hurle sa joie. Le numéro 10 a le sourire et la célébration narquoise, alors que ses coéquipiers se pressent pour le féliciter. Est-ce l'heure de la rédemption ? Pas si sûr à en croire ses propos tenus en zone mixte ce jour-là. «Je sais que je ne me sentirais jamais chez moi ici.» Aujourd'hui, c'est Messi qui est venu à Neymar, de quoi le rendre probablement plus heureux...