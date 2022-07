Ligue 1 : la programmation de la 2ème journée de la saison 2022/2023

La Ligue de Football Professionnel vient de dévoiler le programme de la 2ème journée de Ligue 1 pour la saison 2022/2023. Amazon Prime ouvrira le bal avec le vendredi 12 août à 21h à la Beaujoire avec un FC Nantes-LOSC.

Le lendemain à 17h sur Amazon, l'AS Monaco qui recevra sur le Rocher le Stade Rennais. Le second match du samedi sera diffué par Canal + décalé à 21h avec le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain qui recevra au Parc des Princes le Montpellier Hérault SC. Le dimanche débutera dès 13h avec FC Lorient face à l'Olympique Lyonnais sur Prime Vidéo. Juste derrière vous retrouverez le multiplex de 15h, avec les promus. Auxerre affrontera à la maison l'AC Ajaccio et le Toulouse FC se déplacera à Troyes. Retour sur Canal + sport avec le match de 17h05 avec un OGC Nice-Strasbourg et la 2ème journée se clôturera par un Stade Brestois contre l'Olympique de Marseille à 21h sur Amazon Prime Vidéo.

Le programme complet de la 2ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 12 août à 21h00 sur Prime Video

FC Nantes – LOSC

Samedi 13 août à 17h00 sur Prime Video

AS Monaco – Stade Rennais F.C.

Samedi 13 août à 21h00 sur Canal+ Décalé

Paris Saint-Germain – Montpellier Hérault SC

Dimanche 14 août à 13h00 sur Prime Video

FC Lorient – Olympique Lyonnais

Dimanche 14 août à 15h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – RC Lens AJ Auxerre – Angers SCO Stade de Reims – Clermont Foot 63 ESTAC Troyes – Toulouse FC

Dimanche 14 août à 17h05 sur Canal+ Sport

OGC Nice – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 14 août à 20h45 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille