OL-LOSC : les compositions officielles

Après la victoire du PSG à Metz hier (3-1) et celle de l'AS Monaco à Angers cet après-midi (1-0), le leader lillois referme cette 34e journée de Ligue 1 en se déplaçant au Groupama Stadium pour y défier l'Olympique Lyonnais, quatrième. Un match qui vaut évidemment de l'or, d'un côté comme de l'autre. Rudi Garcia, seulement privé de Sinaly Diomandé (suspendu) et Yahya Soumaré (choix), aligne un 4-2-3-1 avec Mattia De Sciglio en défense centrale, à côté de Melvin Bard qui est au poste de latéral gauche. Memphis Depay est sur le côté gauche de l'attaque et Islam Slimani en pointe.

La suite après cette publicité

En face le LOSC de Christophe Galtier, qui doit s'imposer pou rester leader à l'issue de cette journée, se présente dans son habituel 4-4-2, avec le retour de Renato Sanches dans le couloir gauche. Jonathan Ikoné reste lui à droite. A noter que Timothy Weah n'est pas dans le groupe.

Les compositions des équipes :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, De Sciglio, Bard - Caqueret, Mendes - Toko Ekambi, Paquetá, Depay - Slimani.

Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradaric - Ikoné, André, Soumaré, Sanches - David, Yilmaz.

Ne ratez aucun match de la Ligue 1 Uber Eats avec l'offre CANAL, aussi simple qu'efficace. Pour seulement 21,99€ / mois et sans aucun engagement, vous pourrez regarder OL - LOSC - aujourd’hui. Attention, cette offre est à saisir de toute urgence car elle est susceptible d’être limitée dans le temps. Alors profitez de cette offre tant qu'elle est disponible à ces conditions ici.