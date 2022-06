OL : Anthony Lopes prolonge de deux ans

Voilà une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais et ses supporters. Via un communiqué publié sur son site internet, le club rhodanien a officialisé ce mardi soir la prolongation de contrat d'Anthony Lopes. Alors que son bail se terminait dans un an, le gardien portugais a prolongé de deux ans, portant son nouveau contrat jusqu'en juin 2025.

«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son gardien de but, international portugais, Anthony Lopes pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025, plus une année en option», expliquent les Gones dans leur communiqué. En 2021-2022, le principal concerné avait disputé 42 matches toutes compétitions confondues.