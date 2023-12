Dennis Bergkamp rêve d’acheter un club anglais

Cela fait bien longtemps que Dennis Bergkamp a raccroché les crampons. Pour autant, l’ancienne gloire d’Arsenal est toujours aussi passionné par le ballon rond, qu’il espère reconquérir, en coulisses et non plus sur les pelouses désormais. S’il avait eu un rôle d’adjoint à l’Ajax Amsterdam entre 2011 et 2017, le Néerlandais espère passer à la vitesse supérieure en rachetant un club, à l’aide de certaines autres légendes du jeu telles que Phillip Cocu, Ronald Koeman, Dirk Kuyt ou encore Henrik Larsson.

La suite après cette publicité

Dennis Bergkamp s’est d’ailleurs récemment confié pour De Telegraaf, et a expliqué «rêver» de s’offrir un club. «C’est toujours un de mes rêves de développer des joueurs, de diriger une académie et d’utiliser toutes nos connaissances et notre expérience pour être promu. Pas avec un milliardaire étranger qui investit beaucoup d’argent juste pour monter rapidement. Si vous réunissez un groupe d’anciens footballeurs de haut niveau, vous commencez simplement plus bas. Je suis convaincu qu’avec un club de League One, avec une vraie connaissance du football, on peut être promu en Championship d’ici 5 ans, 10 ans au maximum», dit-il, lui qui faisait partie des candidats au rachat de Wycombe Wanderers fut un temps.