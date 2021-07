Dijon : Wesley Lautoa et Fouad Chafik quittent le club

En fin de contrat cet été du côté du Dijon FCO, relégué en Ligue 2 il y a quelques mois, Wesley Lautoa et Fouad Chafik ne poursuivront pas l'aventure avec la formation bourguignonne. Via un communiqué publié il y a quelques minutes, le DFCO a officialisé le départ du défenseur de 33 ans et celui du latéral droit de 34 ans, qui se retrouvent libres.

«Wesley Lautoa et Fouad Chafik n’ont pas donné suite aux prolongations de contrat proposées par le DFCO. Wesley Lautoa et Fouad Chafik ne poursuivront pas leur carrière au DFCO», explique le club dans son communiqué.