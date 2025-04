Qui est Kendry Paez, le phénomène équatorien attendu du côté de Strasbourg ?

Actuellement quatrième de Ligue 1, Strasbourg brille de mille feux. Le club alsacien réalise une saison pleine avec une équipe jeune et talentueuse dont la moyenne d’âge est de 22,7 ans. De par leur propriétaire BlueCo et ce lien avec Chelsea, le RCSA dispose en son sein plusieurs éléments prêtés par les Blues comme Djordje Petrovic, Andrey Santos et Diego Moreira. Trois joueurs qui sont performants du côté de l’Alsace. Conscient que cette collaboration fonctionne bien, Chelsea entendra y envoyer de nouvelles pépites à l’avenir et c’est le jeune Équatorien Kendry Paez (17 ans) qui pourrait bien être le prochain élu.

Gros talent au sein de son pays où il compte déjà 17 capes en sélection A (2 buts), ce milieu de terrain offensif capable d’évoluer comme ailier droit ou milieu relayeur dispose d’une sacrée cote en Amérique du Sud. Le gaucher d’Independiente del Valle - club doté d’un centre de formation excellent - dispose déjà de 70 matches avec son club pour 13 buts et 6 offrandes. Lancé en professionnel à ses 15 ans et 363 jours, il avait été recruté quelques mois plus tôt par Chelsea alors qu’il évoluait en U20 pour 10 millions d’euros hors bonus (le montant pourrait dépasser les 20 millions d’euros). Une exposition rapide pour un joueur qui va désormais devoir s’adapter au football européen. Et également assumer ce statut de joueur de 15 ans ayant coûté le plus d’argent dans l’histoire du football.

Tout n’a pas été facile à digérer pour Kendry Paéz

Il faut dire que le jeune milieu offensif dispose de grosses qualités comme son aisance technique, un esthétisme sur le terrain, ses dribbles, pas forcément rapide, il est surtout très technique et dispose d’une bonne habilité dans ses passes et une bonne frappe. Un profil assez complet donc pour Kendry Pàez qui dispose d’un joli bagage pour aller plus haut. Pourtant, aussi étrange qu’il puisse paraître, Kendry Paez n’a plus joué depuis le 14 décembre dernier et un match contre le LDU Quito. Plutôt que de le laisser débuter la saison 2025 avec l’Independiente del Valle avant de pouvoir compter sur lui, Chelsea a décidé de l’emmener directement en Angleterre dès le début de l’année 2025 pour qu’il pousse trouver ses marques. S’il n’est pas disponible pour les Blues, il a pu s’entraîner du côté de l’Angleterre et a même pu jouer en sélection équatorienne en mars dernier malgré plus de trois mois sans disputer la moindre compétition. Une belle preuve de confiance de la part du sélectionneur Sebastián Beccacece qui attend déjà de le voir évoluer en Europe. «Ça va lui faire beaucoup de bien de sortir d’ici. J’ai hâte qu’il sorte d’ici. J’aimerais qu’il soit sur le terrain et qu’il joue», avait-il lâché en octobre dernier.

Le jeune talent avait d’ailleurs connu une période un peu plus compliquée entre août et octobre 2024 où il avait même perdu sa place de titulaire avant de mieux finir l’année. Rien de bien inquiétant de la part de Sebastián Beccacece qui n’a pas accablé son joueur pour ses moments où il a été moins bien : «nous devons l’aider, mais sans le juger ni le condamner. Il pesait deux kilos de trop et, en quelques jours, il en a perdu trois, son engagement est impressionnant. Nous devons le soutenir, l’aimer, l’accompagner, le guider et l’éduquer sur certains points , sans toutefois le juger ni le condamner. Rien n’a été accompli, mais nous devons persévérer. Ce qui arrive à Kendry Páez va arriver à plusieurs autres footballeurs, comme Lamine Yamal à Barcelone. Ils sont très jeunes et méritent qu’on leur permette de faire des erreurs et de se remettre sur les rails.» Devant digérer ce nouveau statut, Kendry Paéz devrait attendre avant de jouer à Chelsea et la solution Strasbourg permettrait de ne pas griller les étapes de son ascension. S’entraînant depuis ce mardi avec les Alsaciens, il pourrait faire l’objet d’un prêt du côté du RCSA l’été prochain. Un joli coup en perspective pour l’équipe de Liam Rosenior.