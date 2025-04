Chelsea : la pépite Kendry Paez se rapproche de Strasbourg

Achetée par Chelsea depuis juin 2023, la pépite Kendry Paez est toujours à l’Independiente del Valle, mais va pouvoir rejoindre l’Europe officiellement cet été, lorsqu’il aura atteint sa majorité. Mais le club londonien n’est pas encore certain d’envoyer le talent de 17 ans directement avec les professionnels des Blues.

Et depuis ce mardi, l’attaquant international équatorien s’entraîne maintenant avec Strasbourg, sous la direction de Liam Rosenior comme le précise L’Équipe. Un prêt du jeune prodige pour la saison prochaine est à l’étude du côté de l’Alsace, est-il précisé. Ce qui serait un sacré coup pour la Ligue 1 et le RCSA, qui récupérerait un des talents les plus prometteurs du football.