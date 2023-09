Qui est Kendry Páez, l’étoile montante sud-américaine recrutée par Chelsea

La suite après cette publicité

L’Équateur est ambitieux. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’expérimentée Uruguay s’est fait surprendre par la fouge équatorienne (2-1), pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Lors de cette confrontation à l’odeur sud-américaine, c’est bien l’équipe dirigée par Félix Sanchez qui a pris le meilleur sur celle de Marcelo Bielsa. Un joli coup pour l’Équateur qui a pu mettre en valeur sa jeune génération dorée. Parmi les pépites à suivre, en tête de gondole, on y retrouve un Blue et un autre qui le sera en 2025, respectivement Moisés Caicedo et Kendry Páez.

À 16 ans, ce dernier a réalisé ses grands débuts en équipe nationale, égalant par ailleurs Diego Maradona en étant le plus jeune joueur de l’histoire à jouer un match de qualification de Coupe du Monde. Un record égalé pour une étoile montante qui devrait incarner la montée en puissance de l’Équateur sur la scène sud-américaine, voire mondiale. Auteur d’une performance remarquée face à l’Uruguay, Kendry Páez a été omniprésent dans le jeu, multipliant les combinaisons avec ses partenaires et les dribbles chaloupées. Il en a également profité pour délivrer son premier caviar, à destination de Félix Torres à l’heure de jeu, avant de sortir sous les applaudissements du Estadio Rodrigo Paz Delgado.

À lire

Son profil, des records à foison et une arrivée à Chelsea en préparation…

Né le 4 mai 2007, Kendry Páez n’a pourtant rien d’un éternel gamin aux pieds magiques. La pépite est d’ores et déjà très mature pour son âge et fait preuves d’un calme presque exaspérant pour ses adversaires. Capable de garder le ballon, sous pression, et de temporiser quand le jeu le demande, le milieu droit possède des qualités rares. Páez se distingue par sa faculté à faire le bon choix. Doté d’une fine patte gauche, il parvient souvent à trouver le bon angle de passe. L’Équatorien ne fait partie de ces ailiers virevoltants, plus rapides sans qu’avec la balle. Non, le natif de Guayaquil est plus proche d’un Hakim Ziyech version Ajax qu’un Rodrygo ou qu’un Vinicius Jr. Si le futur pensionnaire de Chelsea doit évidemment progresser dans tous les compartiments du jeu, ce dernier est déjà en avance sur son temps. La preuve avec son premier but en carrière inscrit en Serie A Primera Etapa le 25 février 2023, face au Mushuc Runa SC, à 15 ans seulement. Un record en Équateur. Un de plus pour le génie de l’Independiente del Valle, qui, comme Moisés Caicedo avant lui, rejoindra les rangs des Blues à l’avenir.

Justement, jamais dans l’histoire un joueur de 15 ans n’avait coûté aussi cher à un club (20 millions d’euros). Les Londoniens, forts de leur politique axée sur le développement des cracks sur le long terme, ont sans surprise décidé d’investir sur Kendry Páez en trouvant un accord avec l’Independiente. Le 8e plus jeune joueur de l’histoire à disputer une rencontre de Copa Libertadores rejoindra cela dit l’Angleterre qu’en 2025, le temps de se forger au plus haut niveau en Équateur. D’ici là, le talentueux gaucher devra se confronter aux meilleurs éléments de son pays, avant d’arriver à Chelsea où la concurrence est inédite. Espérons pour Páez que Moisés Caicedo deviendra celui qu’il est censé devenir chez les Blues pour que l’adaptation soit plus aisée. À suivre.