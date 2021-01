OL : comment se passent les premiers pas d'Islam Slimani

La suite après cette publicité

Un rendez-vous manqué. L'été dernier, Juninho, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, souhaitait recruter Islam Slimani. Performant sous le maillot de l'AS Monaco, club auquel il était prêté, l'international algérien n'entrait pas dans les plans de Leicester. L'intérêt des Gones, comme d'autres écuries, était donc une aubaine pour les Foxes, prêts à lui ouvrir la porte à un an de la fin de son contrat. Malgré une belle cote sur le marché des transferts, le natif d'Alger était resté à quai. Mais Juninho ne l'a jamais oublié. C'est donc à lui qu'il a pensé cet hiver pour remplacer Moussa Dembélé, qui souhaitait changer d'air et rejoindre l'Atlético de Madrid. Après quelques semaines de négociations et d'attente, le Fennec est enfin devenu un joueur de l'OL le 13 janvier dernier.

Et comme il le souhaitait, il a paraphé un contrat d'un an et demi, soit jusqu'en juin 2022. Une arrivée qui a fait le bonheur de Juninho. « On a beaucoup parlé avec Islam depuis le début de saison. J’ai beaucoup d’admiration pour lui, pour son engagement, pour son talent. Il a un état d’esprit formidable. Il a aussi beaucoup d’expérience et notre groupe est jeune. C’est un buteur. Il met beaucoup de buts. Il va aussi peser sur les coups de pied arrêtés… Son envie de venir m’a fait plaisir. J’ai tout essayé pour l’avoir en début de saison. Aujourd’hui, il est là et je suis très content. Il manque un peu de rythme mais il a un bon physique. Il n’aura pas besoin de beaucoup de temps pour être en forme. Je suis convaincu qu’il va réussir chez nous. Il connaît la Ligue 1, c’est un plus. C’est difficile de jouer en France, il y a beaucoup de combat pour les attaquants. Il parle portugais aussi donc les Brésiliens vont bien aimer aussi (sourire)».

Slimani prend ses marques

Des mots qui avaient fait plaisir au joueur, présent à ses côtés ce jour-là pour se présenter à la presse. L'occasion pour lui d'en dire plus sur son choix et ses ambitions. «Je suis très content. C’est quelque chose que je voulais, même en début de saison. Je voulais vraiment représenter ce grand club. Je remercie l’OL de m’offrir cette opportunité. L’OL est un grand club, tous les joueurs veulent venir jouer ici. Je suis combatif sur le terrain et cela me permettra de compenser le manque de rythme. J’ai montré que je pouvais jouer soit dans l’axe, soit sur les côtés. Il n’y a pas de problème quand on a envie de se battre pour l’équipe. Je peux apporter de l’expérience, de la combativité. J’espère faire encore mieux qu’avec Monaco. Je veux aider l’équipe à atteindre ses objectifs. C’est du long terme. Le club a compris ma volonté. Je passe un nouveau cap dans ma carrière. C’était un objectif pour moi de jouer dans un grand club comme celui-ci».

Après la parole, place aux actes pour le footballeur né en 88. Recruté pour jouer être une doublure en attaque alors que le trio Memphis-Kadewere-Toko Ekambi fonctionne bien, Slimani a tout de suite expliqué qu'il ne contenterait pas de ce rôle. Mais avant de pouvoir combattre à armes égales avec ses coéquipiers mais aussi concurrents, l'Algérien doit retrouver le rythme. Ce qu'il a reconnu lors de sa présentation. J«e n’ai pas beaucoup joué ces derniers mois mais j’ai beaucoup travaillé pour garder le rythme». Durant la première partie de saison, Brendan Rodgers ne l'avait utilisé qu'à une seule reprise à Leicester City. C'était le 18 octobre dernier face à Aston Villa (20 minutes jouées). Trois mois après, le champion d'Afrique 2019 a rejoué pour la première fois. C'était également sa première sous le maillot lyonnais le 17 janvier dernier.

Rudi Garcia attend beaucoup de lui

Entré une quinzaine de minutes face à Metz, il n'avait pas pu aider les siens à l'emporter (défaite 1-0). Une semaine plus tard, l'ancien de Monaco a vécu une autre première. Cette fois-ci, il a découvert le fameux derby face à l'ASSE, un club qui le voulait aussi d'ailleurs. Il est ainsi entré 6 minutes en jeu lors de la victoire 5 à 0. Utilisé à deux reprises pour le moment, Islam Slimani n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer. Pour en avoir plus, il devra vite retrouver sa meilleure forme. Car Rudi Garcia compte sur lui comme il l'a précisé mercredi en conférence de presse. « On avait besoin de le remettre à niveau physiquement. Il n’avait pas joué cette saison. Il a fait du travail en plus. C’est un joueur très intelligent, capable de faire jouer les autres. Il a une belle vision du jeu. Il est très motivé. C’est très bien qu’il soit avec nous. On compte sur son apport. On n’est pas si riche que ça devant. Il va pouvoir s’exprimer. »

Mais son entraîneur lui a aussi envoyé un message : «il doit être aussi en capacité de prendre ses responsabilités. Il faudra qu’il frappe aussi quand il en a l’opportunité, c'est aussi pour ça qu'on l'a recruté». Marquer son premier but à Lyon, un rêve pour le Fennec de 32 ans. Un élément qui s'intègre d'ailleurs bien au sein du groupe lyonnais, où il a retrouvé son compatriote et coéquipier en sélection, Djamel Benlamri. Mais Slimani a vite su trouver sa place, lui qui apporte sa bonne humeur au vestiaire où on l'a vu proche des jeunes, comme Cherki, comme des cadres, à l'image de Houssem Aouar. Il lui reste maintenant à se faire une place sur le terrain. À lui de jouer !