Le Real Madrid tient un accord avec son futur coach, Manchester City remporte une bataille contre la Premier League

Xabi Alonso a un accord

Dans les infos liées au Real Madrid, Relevo fait une révélation. Xabi Alonso entretient une relation étroite avec Fernando Carro, PDG du Bayer Leverkusen, et bénéficie d’un accord informel qui lui permettrait de partir pour le Real Madrid quand il le souhaite, même avec un contrat en cours. Actuellement, Alonso est heureux au Bayer, où il est lié jusqu’en 2026, mais un éventuel départ pourrait avoir lieu si Ancelotti ne remporte pas de titres majeurs cette saison. En cas de déception avec le Real Madrid, l’idée serait qu’Alonso prenne la relève d’Ancelotti dès cet été. Malgré cela, le calme est revenu à Madrid après la victoire en Ligue des champions contre Manchester City, et la confiance en Ancelotti reste forte.

La suite après cette publicité

Une victoire juridique pour Manchester City

Dans le Daily Mail, on apprend que Manchester City a remporté une victoire juridique majeure contre la Premier League, qui a vu ses règles sur les transactions entre parties associées déclarées illégales. Ce verdict pourrait entraîner des poursuites de clubs ayant perdu de l’argent sous l’ancien système. La Premier League devra peut-être couvrir d’importants frais juridiques et faire face à des demandes d’indemnisation. City conteste également les nouvelles règles adoptées en novembre, avec un autre verdict attendu. Cette décision pourrait ouvrir la porte à des contrats de sponsoring plus lucratifs pour City et Newcastle.

Les raisons de la transformation d’Ousmane Dembélé

Le Figaro Sport fait un décryptage de la mue spectaculaire d’Ousmane Dembélé. Habituel ailier droit, il évolue désormais dans l’axe. Il fait donc moins de touches de balle, moins de séries de dribble, mais il est plus présent dans la zone de vérité, et donc plus de simplicité. Dembélé n’a plus qu’à mettre le pied pour mettre ses buts, mais s’est aussi dû par brillante lecture du jeu de Dembélé. Et pour le coach espagnol, la transformation de Dembélé prend racines depuis un événement en particulier. « La meilleure chose que j’ai faite pour lui, ça a été de ne pas le faire jouer contre Arsenal, ma meilleure décision cette année », estime Luis Enrique. Dembélé c’est donc moins d’efforts défensifs, moins de sprints, mais plus de lucidité devant le but.