PSG, Real Madrid : la grosse crainte de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est de plus en plus chaud. Tout simplement parce que dans un peu plus d'une semaine, la star tricolore pourra négocier, en toute liberté, avec l'écurie de Liga. Même si on se doute que les discussions ont déjà démarré depuis longtemps entre Florentino Pérez et l'entourage de l'attaquant, il pourra, dès le premier janvier, signer un contrat avec les Merengues.

Alors que la presse ibérique commence même à parler d'un contrat de six ans et d'une prime à la signature colossale, il y a eu un petit contre-temps dans cette histoire : la confrontation entre les deux clubs en Ligue des Champions. Effectivement, le clan Mbappé préfère attendre que ces huitièmes de finale soient passés pour décider, notamment pour ne pas se mettre dans l'embarras vis-à-vis de son club actuel et de celui qui risque bien d'être sa prochaine destination.

La menace de la blessure

Seulement, comme l'indique AS, Kylian Mbappé a une crainte. Le joueur formé à l'AS Monaco redoute ainsi de se blesser avant d'avoir signé son contrat. Un risque conséquent selon le journal, puisqu'une grosse blessure ne devrait pas forcément remettre en cause son arrivée à Madrid, mais l'empêcherait clairement d'être en position de force dans les négociations.

Reporter la signature au mois de mars, soit deux mois après, peut donc être un risque, et le joueur en est conscient. Toujours est-il qu'il faudrait vraiment qu'il soit malchanceux pour se blesser gravement, lui qui a été relativement épargné par les pépins physiques pendant ses premières années de carrière...