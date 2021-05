OM : pourquoi Florian Thauvin a recalé l’OL

Florian Thauvin a quitté ces derniers jours la Commanderie et a dit adieu à l’Olympique de Marseille. L’attaquant français va rejoindre dans les prochains jours les Tigres de Monterrey au Mexique. Dans une vidéo réalisée par l’Olympique de Marseille et postée sur la chaîne Youtube du club, le désormais ex joueur de l’OM a révélé à Eric Di Meco qu’il avait effectivement refusé une offre de l’Olympique Lyonnais, dont l'intérêt pour le joueur avait fuité dans la presse.

« J'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais pour toujours (…) Je fais les choses avec le coeur. Quand j'échange avec un club et ses dirigeants, il faut que je ressente quelque chose. C'est ce qu'il s'est passé lors de mon entretien avec les Tigres. Disons que ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n'aie pas à affronter l’OM », explique-t-il au cours de l’entretien avec l’ancien vainqueur de la Ligue des Champions 1993.