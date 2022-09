Galatasaray a prévu un avion pour Mauro Icardi

La suite après cette publicité

A quelques heures de la fin du mercato estival en Turquie, le Galatasaray prépare l'arrivée de Mauro Icardi. L'attaquant argentin sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2024, qui n'a même pas été inscrit sur la liste du PSG pour la Ligue des Champions, est plus que jamais sur le départ et son post sur Instagram ne laisse guère de place au doute.

Selon nos informations, le club d'Istanbul a d'ores et déjà préparé un avion qui est prêt à ramener le buteur argentin de 29 ans sur les rives du Bosphore pour passer la traditionnelle visite médicale. Pour rappel, on évoque un prêt d'un an pour l'ancien joueur de l'Inter Milan avec une forte prise en charge du salaire pour le PSG.