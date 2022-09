PSG : la story explicite de Mauro Icardi

À 29 ans et après deux saisons et demie passées au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi devrait enfin quitter le club de la capitale. Devenu indésirable à cause de ses nombreuses affaires extrasportives et un rendement non conforme aux attentes parisiennes, l’Argentin a trouvé un point de chute.

Selon toute vraisemblance, l’ancien Intériste va rejoindre Galatasaray sous la forme d’un prêt et Paris prendre en charge une partie de son imposant salaire (7,4 M€ annuels). Une arrivée en Turquie qui ne devrait pas tarder. D’autant que le joueur a publié une story dans laquelle un lion aux yeux rouge et jaune (les couleurs de Galatasaray) apparait, ainsi qu’un « tic tac ».