Thiago Alcantara devrait revenir au Barça

Thiago Alcantara pourrait encore faire l’essuie-glace. Revenu au Barça dans la peau d’assistant d’Hansi Flick cet été, l’ancien international espagnol a finalement quitté le club catalan, comme prévu, avant le début de saison. Une sorte de «stage d’observation», mais qui devrait trouver un prolongement.

La suite après cette publicité

Comme le rapporte Relevo ce vendredi, Thiago Alcantara a regagné l’Angleterre pour des raisons fiscales. Mais tout indique qu’il devrait revenir au Barça dès le mois de janvier. Respecté et très apprécié du vestiaire catalan, l’ex-joueur du Bayern Munich était un relais majeur pour les plus jeunes, et le Barça envisage bien le faire revenir. La décision finale reviendra évidemment à Thiago.