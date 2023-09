Al-Hilal : Jorge Jesus déjà menacé ?

La suite après cette publicité

Auteur d’un mercato XXL en réalisant notamment le plus gros transfert de l’histoire de la Saudi Pro League avec l’arrivée de Neymar, vendu par 90 M€ par le Paris Saint-Germain, Al Hilal a également parfaitement débuté sa saison en championnat. En effet, la formation dirigée par Jorge Jesus compte 5 victoires et 1 nul en 6 rencontres et occupe déjà les hauteurs du classement. Mais à en croire les informations relayées par Globo, le technicien portugais serait déjà menacé.

La raison ? Pour son entrée en lice en Ligue des champions asiatique, Al Hilal a été accroché à domicile par Navbahor Namangan dans le temps additionnel et a dû se contenter d’un match nul face au club ouzbek (1-1). Les dirigeants du club saoudien auraient donc mis en garde le Portugais contre la possibilité de résilier son contrat si les résultats ne s’amélioraient pas.