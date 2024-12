PSG : Daniel Riolo fustige Bradley Barcola

Qu’arrive-t-il à Bradley Barcola ? Meilleur buteur de Ligue 1 pendant plusieurs semaines, l’ailier du Paris Saint-Germain n’a plus été décisif depuis début novembre. De quoi donner raison à Daniel Riolo ? En tout cas, l’éditorialiste de RMC - qui a souvent été dur avec l’ancien Lyonnais - a critiqué les attentes excessives qui pèsent sur l’ailier de 22 ans, perçu à tort comme le successeur de Kylian Mbappé. D’après lui, son transfert à 50 millions d’euros lors de l’été 2023 a amplifié la pression autour de Barcola, qui doit encore prouver sa vraie valeur en Ligue des Champions. Il estime également que Désiré Doué possède un potentiel intrinsèque supérieur à celui de l’international français.

« Ce qui m’énerve, c’est l’exagération et la narration médiatique avec des histoires que l’on veut créer comme celle de Barcola qui devrait être, à terme, le remplaçant de (Kylian) Mbappé. Depuis le premier jour, je me bats contre ça. Il est arrivé au PSG pour un tarif très important. 50 millions d’euros ? C’est énorme pour un joueur qui avait six mois de Ligue 1. On en a fait immédiatement un grand joueur parce qu’il est arrivé au PSG. C’est risqué d’être l’objet d’un gros transfert et de n’avoir que six mois de Ligue 1 dans ton sac avant d’arriver au PSG. Parce que tu sais que tu vas changer de contexte médiatique et que l’on va faire attention. (…) J’ai vu la sortie de Luis Enrique et j’ai vu l’état de Barcola, je trouve qu’il ne va pas bien. Il est en train d’avoir une sorte de contrecoup, de digestion de toute l’attente placée en lui. Il est en train de se rendre compte que, probablement même au club, on se dit que Désiré Doué est plus talentueux que lui. Ce que je pense. Intrinsèquement et donc ça va être compliqué. On m’a fait passer pour le gars hyper dur ou ceci et cela, je ne crois pas. Je crois toujours que ceux qui sont les plus durs ce sont ceux qui font des faux compliments et montent les mecs à une vitesse hallucinante », a déclaré Daniel Riolo ce mardi soir.