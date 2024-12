Affaire Pogba : Mathias Pogba raconte ses trois mois de détention

Mis en cause dans l’affaire de tentative d’extorsion sur son frère, Paul Pogba, Mathias était présent ce mardi à la barre du tribunal correctionnel de Paris, dans un procès qui dure depuis le 26 novembre dernier. Au cours de celui-ci, il a raconté sa version des faits et met les responsabilités sur les épaules de Roushdane K, qu’il a publiquement accusé, tout en racontant sa version des faits. Mais à la fin de l’audience, il s’est notamment exprimé sur sa détention, à Villepinte.

«Je suis perturbé, abattu et fatigué (…) je me sens triste et déboussolé d’avoir entendu ce procès. La détention était le pire moment de ma vie (…) j’étais tout seul en isolement. Je me faisais insulter, j’étais le frère qui trahit. J’étais en dépression, tout seul dans le noir», a-t-il confié, au sujet de ses trois mois de détention. Il regrette notamment sa visite chez Paul Pogba, à Turin, en 2022 : «j’aurais dû aller le voir tout seul».